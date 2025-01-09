https://sarabic.ae/20250109/النائب-اللبناني-أسامة-سعد-لن-أسير-في-خرق-الدستور-والتوافق-على-جوزيف-عون-تم-بـالسحر-الأمريكي-1096615043.html

النائب اللبناني أسامة سعد: لن أسير في خرق الدستور والتوافق على جوزيف عون تم بـ"السحر الأمريكي"

النائب اللبناني أسامة سعد: لن أسير في خرق الدستور والتوافق على جوزيف عون تم بـ"السحر الأمريكي"

سبوتنيك عربي

أعلن النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، عن "رفضه القاطع" للاتفاقات السياسية الأخيرة التي أفضت إلى التوافق على اسم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T08:47+0000

2025-01-09T08:47+0000

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وشدد سعد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أنّ "هذه التوافقات تمت تحت تأثير "السحر الأمريكي"، واصفاً إياها بأنها كانت "عصية" على التوافق في الماضي".يذكر أنّ طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128. ودفع هذا الجدل العديد من الشخصيات السياسية والقانونية إلى التشكيك في صحة بعض التوافقات التي جرت، معتبرين أنها تخالف روح الدستور اللبناني الذي يهدف إلى ضمان العدالة والمساواة في اتخاذ القرارات السيادية المهمة.

https://sarabic.ae/20250109/نائب-في-البرلمان-اللبناني-جوزيف-عون-مرشح-القوات-اللبنانية--ولا-يمكن-حسم-النتيجة-الآن----1096614224.html

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