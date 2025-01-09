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جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو
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النائب اللبناني أسامة سعد: لن أسير في خرق الدستور والتوافق على جوزيف عون تم بـ"السحر الأمريكي"
النائب اللبناني أسامة سعد: لن أسير في خرق الدستور والتوافق على جوزيف عون تم بـ"السحر الأمريكي"
سبوتنيك عربي
أعلن النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، عن "رفضه القاطع" للاتفاقات السياسية الأخيرة التي أفضت إلى التوافق على اسم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T08:47+0000
2025-01-09T08:47+0000
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وشدد سعد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أنّ "هذه التوافقات تمت تحت تأثير "السحر الأمريكي"، واصفاً إياها بأنها كانت "عصية" على التوافق في الماضي".يذكر أنّ طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128. ودفع هذا الجدل العديد من الشخصيات السياسية والقانونية إلى التشكيك في صحة بعض التوافقات التي جرت، معتبرين أنها تخالف روح الدستور اللبناني الذي يهدف إلى ضمان العدالة والمساواة في اتخاذ القرارات السيادية المهمة.
https://sarabic.ae/20250109/نائب-في-البرلمان-اللبناني-جوزيف-عون-مرشح-القوات-اللبنانية--ولا-يمكن-حسم-النتيجة-الآن----1096614224.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك

النائب اللبناني أسامة سعد: لن أسير في خرق الدستور والتوافق على جوزيف عون تم بـ"السحر الأمريكي"

08:47 GMT 09.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أعلن النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، عن "رفضه القاطع" للاتفاقات السياسية الأخيرة التي أفضت إلى التوافق على اسم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية".
وشدد سعد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أنّ "هذه التوافقات تمت تحت تأثير "السحر الأمريكي"، واصفاً إياها بأنها كانت "عصية" على التوافق في الماضي".

وقال سعد: "أنا لن أسير مع المخالفين للدستور، وفي انتخاب قائد الجيش هناك مخالفة صريحة للدستور، وأنا لن أسير في هذا الاتجاه". وأضاف أنّ "هذا التوافق على اختيار قائد الجيش يأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد"، محذرًا من أنّ "ذلك قد يؤدي إلى المزيد من التوترات السياسية".

علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
نائب في البرلمان اللبناني: جوزيف عون مرشح "القوات اللبنانية" ولا يمكن حسم النتيجة الآن
08:33 GMT
يذكر أنّ طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
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تصويت... برأيك هل يسهم انتخاب رئيس للبنان باستقرار البلاد؟
08:03 GMT
ودفع هذا الجدل العديد من الشخصيات السياسية والقانونية إلى التشكيك في صحة بعض التوافقات التي جرت، معتبرين أنها تخالف روح الدستور اللبناني الذي يهدف إلى ضمان العدالة والمساواة في اتخاذ القرارات السيادية المهمة.
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