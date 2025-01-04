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12:33 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
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وزير عربي يكشف عن رغبة السعودية في تولي "قائد عسكري" رئاسة لبنان
وزير عربي يكشف عن رغبة السعودية في تولي "قائد عسكري" رئاسة لبنان
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، بأن المملكة العربية السعودية تفضل انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T08:41+0000
2025-01-04T08:41+0000
لبنان
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وفي مقابلة مع قناة "MTV" اللبنانية، أوضح مولوي أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان من المتوقع أن يزور لبنان، لكنه أرجأ الزيارة فيما يُنتظر وصول وفد سعودي قريبًا.وأعرب مولوي عن تفاؤله بانتخاب رئيس جديد، لكنه أشار إلى أن جلسة 9 يناير/كانون الثاني الجاري قد لا تسفر عن نتيجة حاسمة بسبب غياب التوافق الداخلي.وأكد مولوي أهمية اختيار رئيس يواكب التحديات الحالية، مشيدا في الوقت ذاته بالعماد جوزيف عون، الذي نجح في الحفاظ على المؤسسة العسكرية والالتزام بالشرعية. حسب تعبيره.وكان العماد جوزيف عون زار الرياض الأسبوع الماضي والتقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حيث ناقشا التعاون العسكري ودعم الجيش اللبناني في تطبيق القرار عدد 1701 وانتشار القوات اللبنانية في الجنوب.يشار إلى أنه وفقا للدستور اللبناني، يُنتخب الرئيس من قبل نواب البرلمان، لكن الانقسامات السياسية تعرقل تحقيق النصاب المطلوب في الجلسة الأولى (ثلثا الأعضاء، أي 86 نائبًا) أو حصول أي مرشح على الأغلبية اللازمة (65 نائبًا في الجلسات اللاحقة).ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات السياسية الحادة بين القوى اللبنانية.وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حدد يوم 9 يناير 2025، لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أشهر من التعثر السياسي والعدوان الإسرائيلي و3 سنوات من شغور المنصب.
https://sarabic.ae/20241219/وسط-التطورات-الإقليمية-الأخيرة-هل-ينجح-لبنان-في-انتخاب-رئيس-جمهورية؟-1095982423.html
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لبنان, أخبار لبنان, السعودية, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, السعودية, العالم العربي, الأخبار

وزير عربي يكشف عن رغبة السعودية في تولي "قائد عسكري" رئاسة لبنان

08:41 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
صرّح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، بأن المملكة العربية السعودية تفضل انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان عقب الحرب الإسرائيلية.
وفي مقابلة مع قناة "MTV" اللبنانية، أوضح مولوي أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان من المتوقع أن يزور لبنان، لكنه أرجأ الزيارة فيما يُنتظر وصول وفد سعودي قريبًا.
وأعرب مولوي عن تفاؤله بانتخاب رئيس جديد، لكنه أشار إلى أن جلسة 9 يناير/كانون الثاني الجاري قد لا تسفر عن نتيجة حاسمة بسبب غياب التوافق الداخلي.
وأكد مولوي أهمية اختيار رئيس يواكب التحديات الحالية، مشيدا في الوقت ذاته بالعماد جوزيف عون، الذي نجح في الحفاظ على المؤسسة العسكرية والالتزام بالشرعية. حسب تعبيره.
يجلس الناس في حركة المرور أثناء عودتهم إلى قراهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في الغازية، لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
وسط التطورات الإقليمية الأخيرة.. هل ينجح لبنان في انتخاب رئيس جمهورية؟
19 ديسمبر 2024, 17:07 GMT
وكان العماد جوزيف عون زار الرياض الأسبوع الماضي والتقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حيث ناقشا التعاون العسكري ودعم الجيش اللبناني في تطبيق القرار عدد 1701 وانتشار القوات اللبنانية في الجنوب.
يشار إلى أنه وفقا للدستور اللبناني، يُنتخب الرئيس من قبل نواب البرلمان، لكن الانقسامات السياسية تعرقل تحقيق النصاب المطلوب في الجلسة الأولى (ثلثا الأعضاء، أي 86 نائبًا) أو حصول أي مرشح على الأغلبية اللازمة (65 نائبًا في الجلسات اللاحقة).
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات السياسية الحادة بين القوى اللبنانية.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حدد يوم 9 يناير 2025، لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أشهر من التعثر السياسي والعدوان الإسرائيلي و3 سنوات من شغور المنصب.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:29 GMT
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