https://sarabic.ae/20250109/الخارجية-الروسية-موسكو-ترحب-بحل-الأزمة-الرئاسية-في-لبنان-1096636683.html

الخارجية الروسية: موسكو ترحب بحل الأزمة الرئاسية في لبنان

الخارجية الروسية: موسكو ترحب بحل الأزمة الرئاسية في لبنان

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ترحب بحل الأزمة الرئاسية في لبنان، المستمرة منذ عام 2022، موضحة أن انتخاب رئيس لبناني يفتح آفاق تعزيز... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T17:55+0000

2025-01-09T17:55+0000

2025-01-09T17:55+0000

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لبنان

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وقالت الخارجية في بيان: "ترحب موسكو بحل الأزمة الرئاسية التي استمرت منذ أكتوبر 2022. وهذا يفتح آفاقا لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي في لبنان وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلد. روسيا تنطلق من حقيقة أن استعادة الوفاق الوطني الواسع هو المفتاح لضمان الوحدة والسلم الأهلي في لبنان المتعدد الطوائف".وكان مجلس النواب فشل بانتخاب عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في جلسة التصويت الأولى، اليوم، بعدما حصل على 71 صوتا من أصل 128، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و37 ورقة بيضاء.وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.

https://sarabic.ae/20250109/انتخاب-رئيس-الجمهورية-في-لبنان-ما-أهمية-هذه-الخطوة-وتأثيرها-على-الملفات-العالقة؟--1096635505.html

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