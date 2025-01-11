https://sarabic.ae/20250111/الحكومة-السورية-المؤقتة-تعلن-عن-اتفاق-مع-لبنان-حول-المعتقلين-السوريين-وتأمين-الحدود-المشتركة-1096693495.html
الإدارة السورية الجديدة تعلن عن اتفاق مع لبنان حول المعتقلين السوريين وتأمين الحدود المشتركة
الإدارة السورية الجديدة تعلن عن اتفاق مع لبنان حول المعتقلين السوريين وتأمين الحدود المشتركة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، عن اتفاق مع الجانب اللبناني، على استعادة كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وتأمين الحدود المشتركة... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T17:24+0000
2025-01-11T17:24+0000
2025-01-11T17:25+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_9698bc429aa4b37d7293c3714abe161f.jpg
وقالت الخارجية السورية، في بيان نشرته، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني حول زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى سوريا، إنه "تم الاتفاق خلال اللقاء على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود من الجانبين، والتعاون في ملف مكافحة المخدرات".وذكر بيان الخارجية السورية أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة أهمية دور سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، "وتم التأكيد على أن سوريا اليوم ستنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات في ظل دولة منهارة ونظام مؤسساتي باليا".وكان ميقاتي قد وصل إلى دمشق، في وقت سابق من اليوم، على رأس وفد والتقى قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" أحمد الشرع (الجولاني)، ووزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني.
https://sarabic.ae/20250111/مجموعة-مسلحة-تسطو-على-مستشفى-في-العاصمة-السورية-دمشق-1096677661.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_e5f374120c4f64ef16a6f0dc142e3293.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان
الإدارة السورية الجديدة تعلن عن اتفاق مع لبنان حول المعتقلين السوريين وتأمين الحدود المشتركة
17:24 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 17:25 GMT 11.01.2025)
أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، عن اتفاق مع الجانب اللبناني، على استعادة كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.
وقالت الخارجية السورية، في بيان نشرته، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني حول زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى سوريا، إنه "تم الاتفاق خلال اللقاء على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود من الجانبين، والتعاون في ملف مكافحة المخدرات".
وأشارت الخارجية السورية إلى أنه قد تم أيضا الاتفاق على "متابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، وتشكيل لجان مشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".
وذكر بيان الخارجية السورية أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة أهمية دور سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، "وتم التأكيد على أن سوريا اليوم ستنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات في ظل دولة منهارة ونظام مؤسساتي باليا".
وتابع أن "زيارة الوفد اللبناني تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري على كل الصعد، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الجارين، واستقرار سوريا سينعكس إيجابا على لبنان وكذلك الحال بالنسبة للوضع في سوريا".
وكان ميقاتي قد وصل إلى دمشق، في وقت سابق من اليوم، على رأس وفد والتقى قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" أحمد الشرع (الجولاني)، ووزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني.