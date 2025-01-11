https://sarabic.ae/20250111/مجموعة-مسلحة-تسطو-على-مستشفى-في-العاصمة-السورية-دمشق-1096677661.html

مجموعة مسلحة تسطو على مستشفى في العاصمة السورية دمشق

مجموعة مسلحة تسطو على مستشفى في العاصمة السورية دمشق

سبوتنيك عربي

تعرض مستشفى "أمية" الخاص في العاصمة السورية دمشق لعملية سطو مسلح من قبل مجموعة مسلحين مجهولي الانتماء، حيث تم إفراغ خزينة المشفى وسرقتها بشكل كامل. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

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أفاد مصدر إداري في مستشفى "أمية"، بأنه في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، دخل إلى المستشفى 10 مسلحين يرتدون الزي العسكري ومعهم سيارتين دفع رباعي بقوة السلاح، وطلبوا المسؤول المالي عن المستشفى والذي كان متوجدا في منزله، وبعد تهديدات باعتقال كامل العاملين في المستشفى في حال لم يحضر، تم التواصل مع المدير المالي ليلا وحضر إلى المستشفى.وتابع المصدر، أنه تم أخذ المبلغ المالي وسيارة خاصة وسرقة ذواكر التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة داخل المستشفى، بالإضافة إلى اختطاف المدير المالي، حيث تم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات.وأشار المصدر إلى أن إدارة مستشفى "أمية" قامت بتقديم شكوى إلى وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة دون الوصول إلى نتيجة أو معرفة الفاعلين حتى اللحظة.وكانت فصائل "المعارضة المسلحة" قد سيطرت على نظام الحكم في سوريا، في 8 ديسبمر/ كانون الأول الماضي، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.ضجة في دمشق بعد تعرض فنان مشهور لاعتداء عنيف... فيديو

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