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مجموعة مسلحة تسطو على مستشفى في العاصمة السورية دمشق
مجموعة مسلحة تسطو على مستشفى في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
تعرض مستشفى "أمية" الخاص في العاصمة السورية دمشق لعملية سطو مسلح من قبل مجموعة مسلحين مجهولي الانتماء، حيث تم إفراغ خزينة المشفى وسرقتها بشكل كامل. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T10:32+0000
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أفاد مصدر إداري في مستشفى "أمية"، بأنه في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، دخل إلى المستشفى 10 مسلحين يرتدون الزي العسكري ومعهم سيارتين دفع رباعي بقوة السلاح، وطلبوا المسؤول المالي عن المستشفى والذي كان متوجدا في منزله، وبعد تهديدات باعتقال كامل العاملين في المستشفى في حال لم يحضر، تم التواصل مع المدير المالي ليلا وحضر إلى المستشفى.وتابع المصدر، أنه تم أخذ المبلغ المالي وسيارة خاصة وسرقة ذواكر التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة داخل المستشفى، بالإضافة إلى اختطاف المدير المالي، حيث تم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات.وأشار المصدر إلى أن إدارة مستشفى "أمية" قامت بتقديم شكوى إلى وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة دون الوصول إلى نتيجة أو معرفة الفاعلين حتى اللحظة.وكانت فصائل "المعارضة المسلحة" قد سيطرت على نظام الحكم في سوريا، في 8 ديسبمر/ كانون الأول الماضي، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.ضجة في دمشق بعد تعرض فنان مشهور لاعتداء عنيف... فيديو
https://sarabic.ae/20250110/الجامع-الأموي-كما-لم-تشهده-من-قبل-قتلى-ومصابون-داخل-درة-دمشق-فيديو-1096657155.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مجموعة مسلحة تسطو على مستشفى في العاصمة السورية دمشق

10:32 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiمدينة دمشق القديمة
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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تعرض مستشفى "أمية" الخاص في العاصمة السورية دمشق لعملية سطو مسلح من قبل مجموعة مسلحين مجهولي الانتماء، حيث تم إفراغ خزينة المشفى وسرقتها بشكل كامل.
أفاد مصدر إداري في مستشفى "أمية"، بأنه في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، دخل إلى المستشفى 10 مسلحين يرتدون الزي العسكري ومعهم سيارتين دفع رباعي بقوة السلاح، وطلبوا المسؤول المالي عن المستشفى والذي كان متوجدا في منزله، وبعد تهديدات باعتقال كامل العاملين في المستشفى في حال لم يحضر، تم التواصل مع المدير المالي ليلا وحضر إلى المستشفى.

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن المسلحين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم يتبعون لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، وأجبروا المدير على فتح خزينة المستشفى بعد ضربه باستخدام "صاعق كهربائي"، ثم قاموا بإفراغ الخزينة التي تحوي على ما يقارب 975 مليون ليرة سورية وهي أموال من عائدات المستشفى.

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أمس, 13:13 GMT
وتابع المصدر، أنه تم أخذ المبلغ المالي وسيارة خاصة وسرقة ذواكر التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة داخل المستشفى، بالإضافة إلى اختطاف المدير المالي، حيث تم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات.
وأشار المصدر إلى أن إدارة مستشفى "أمية" قامت بتقديم شكوى إلى وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة دون الوصول إلى نتيجة أو معرفة الفاعلين حتى اللحظة.

يذكر أن حوادث السرقة باتت تسجل أرقاما قياسية في عدة محافظات سورية بشكل يومي، وتطال منازل مدنيين ومحال تجارية وسيارات في ظل انتشار كبير لمجموعات مسلحة مجهولة الهوية تقوم بأعمال السرقة تحت تهديد السلاح.

وكانت فصائل "المعارضة المسلحة" قد سيطرت على نظام الحكم في سوريا، في 8 ديسبمر/ كانون الأول الماضي، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.
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