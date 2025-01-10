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https://sarabic.ae/20250110/ما-مصير-7-آلاف-جندي-معتقل-في-سجون-الحكومة-المؤقتة-بسوريا-1096653064.html
ما مصير 7 آلاف جندي معتقل في سجون الحكومة المؤقتة بسوريا
ما مصير 7 آلاف جندي معتقل في سجون الحكومة المؤقتة بسوريا
سبوتنيك عربي
منذ تسلّم فصائل المعارضة السورية المسلحة نظام الحكم في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة المؤقتة بحملة اعتقالات... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T11:55+0000
2025-01-10T11:55+0000
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مصدر في وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة السورية رفض ذكر اسمه، قال لـ"سبوتنيك": "يبلغ حاليا عدد الجنود والعناصر التابعين لحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ما يقارب 7000 شخص، تم توزيعهم على عدة سجون تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة بمحافظات حلب وإدلب وحماة وريف دمشق بعد اعتقالهم من قبل ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا خلال شهر ديسمبر الماضي".وأضاف المصدر: "يتم العمل على إجراء تحقيقات مع كل عنصر على حدة، وذلك للتأكد من طبيعة عمله السابقة إن كان مشاركا في المعارك التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وفي حال ثبت ذلك سيتم لاحقا تحويله إلى القضاء العسكري للبت في وضعه القانوني، وإصدار أحكام بحق المتورطين بتلك المعارك"، على حد تعبيره.وحول منع أهالي وذوي المعتقلين من مقابلتهم في السجون، كشف المصدر أن "هنالك تعليمات بمنع زيارة المعتقلين حاليا في السجون، وذلك بسبب طبيعة التحقيقات التي تجري حاليا معهم، وتم السماح لعدد قليل من المعتقلين برؤية زوجاتهم وأبنائهم فقط، أما بما يخص توكيل المحامين للمعتقلين أكد المصدر أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الداخلية بل متعلق بعمل وزارة العدل، والتي لم تصدر أي قرار يسمح للمعتقلين بتوكيل محامين في المرحلة الحالية".ونفى المصدر صحة الأخبار المتداولة عن حصول حالات إعدام ميدانية للمعتقلين داخل السجون الموجودين بها حاليا، مؤكداً أن القضاء السوري سيكون المخوّل الوحيد في إصدار أي أحكام مستقبلية بحقهم.وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد أعلنت، في وقت سابق، قيامها بعدة حملات أمنية شملت أحياء في مدينة حمص وطرطوس واللاذقية ودمشق وريفها، بحثاً عن مطلوبين كانوا يعملون في صفوف القوى الأمنية والجيش السوري التابع لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد بعد رحيلها.ويعتصم منذ أيام العشرات من أهالي الجنود والعناصر المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، مطالبين بلقاء قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، وذلك للكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, بشار الأسد, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, بشار الأسد, حصري

ما مصير 7 آلاف جندي معتقل في سجون الحكومة المؤقتة بسوريا

11:55 GMT 10.01.2025
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية ساناقوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا
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حصري
منذ تسلّم فصائل المعارضة السورية المسلحة نظام الحكم في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة المؤقتة بحملة اعتقالات طالت آلاف الجنود في محافظات سورية عدة.
مصدر في وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة السورية رفض ذكر اسمه، قال لـ"سبوتنيك": "يبلغ حاليا عدد الجنود والعناصر التابعين لحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ما يقارب 7000 شخص، تم توزيعهم على عدة سجون تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة بمحافظات حلب وإدلب وحماة وريف دمشق بعد اعتقالهم من قبل ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا خلال شهر ديسمبر الماضي".
البيت الأبيض، واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
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06:54 GMT
وأضاف المصدر: "يتم العمل على إجراء تحقيقات مع كل عنصر على حدة، وذلك للتأكد من طبيعة عمله السابقة إن كان مشاركا في المعارك التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وفي حال ثبت ذلك سيتم لاحقا تحويله إلى القضاء العسكري للبت في وضعه القانوني، وإصدار أحكام بحق المتورطين بتلك المعارك"، على حد تعبيره.
وحول منع أهالي وذوي المعتقلين من مقابلتهم في السجون، كشف المصدر أن "هنالك تعليمات بمنع زيارة المعتقلين حاليا في السجون، وذلك بسبب طبيعة التحقيقات التي تجري حاليا معهم، وتم السماح لعدد قليل من المعتقلين برؤية زوجاتهم وأبنائهم فقط، أما بما يخص توكيل المحامين للمعتقلين أكد المصدر أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الداخلية بل متعلق بعمل وزارة العدل، والتي لم تصدر أي قرار يسمح للمعتقلين بتوكيل محامين في المرحلة الحالية".
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
لأول مرة منذ سيطرتها على الحكم في سوريا... اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة بريف اللاذقية
أمس, 11:30 GMT
ونفى المصدر صحة الأخبار المتداولة عن حصول حالات إعدام ميدانية للمعتقلين داخل السجون الموجودين بها حاليا، مؤكداً أن القضاء السوري سيكون المخوّل الوحيد في إصدار أي أحكام مستقبلية بحقهم.
وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد أعلنت، في وقت سابق، قيامها بعدة حملات أمنية شملت أحياء في مدينة حمص وطرطوس واللاذقية ودمشق وريفها، بحثاً عن مطلوبين كانوا يعملون في صفوف القوى الأمنية والجيش السوري التابع لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد بعد رحيلها.
ويعتصم منذ أيام العشرات من أهالي الجنود والعناصر المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، مطالبين بلقاء قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، وذلك للكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
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