https://sarabic.ae/20250110/رغم-تطمينات-الشرع-إسرائيل-تعتزم-الاحتفاظ-بمحيط-للعمليات-داخل-الأراضي-السورية-1096647092.html
رغم تطمينات الشرع... إسرائيل تعتزم الاحتفاظ بمحيط للعمليات داخل الأراضي السورية
رغم تطمينات الشرع... إسرائيل تعتزم الاحتفاظ بمحيط للعمليات داخل الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
صرح مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب "ستحتاج" إلى الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترا، داخل الأراضي السورية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T09:11+0000
2025-01-10T09:11+0000
2025-01-10T09:11+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618835_0:77:1480:910_1920x0_80_0_0_6780fe44c5e5c5363f1827e5d619a560.jpg
وذكر مسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان، ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الحكم في سوريا في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر، بدأت القوات الإسرائيلية بالتوغل داخل الأرضي السورية.وقال ناشط حقوقي في جنوب سوريا، لوكالة "سبوتنيك": "الجيش الإسرائيلي بدأ بالتوغل داخل الأراضي السورية بمساحة 240 كم مربع في أرياف محافظات درعا والقنيطرة ودمشق، أما بالنسبة لعمق التوغل قد بلغ 22 كم في سفوح جبل الشيخ و13 كم في محافظة القنيطرة وكمساحة إجمالية سيطر الجيش الإسرائيلي على 95% من المحافظة".وأضاف الناشط: "الجيش الإسرائيلي سيطر على ثمان مرتفعات استراتيجية بين منطقة جبل الشيخ وصولا إلى حوض اليرموك بخط طول بين الشمال والجنوب تقدر ب 85 كم، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية في بداية التوغل 7 نقاط مراقبة وأضافت نقطة أخرى يوم أمس الإثنين، في مرتفع شارة الحرمون الإستراتيجي والذي يشرف على كامل ضواحي ريف دمشق الغربية وطريق دمشق بيروت وصولاً إلى الحدود السورية اللبنانية في منطقة البقاع الشرقي".البيان الختامي للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا: هضبة الجولان سورية عربية يجب إنهاء احتلالها
https://sarabic.ae/20240912/مقتل-مواطنين-سوريين-وإصابة-ثالث-باعتداءين-إسرائيليين-على-ريف-القنيطرة-1092637749.html
https://sarabic.ae/20250109/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-عملياته-الأخيرة-في-الجولان-فيديو-1096628339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618835_83:0:1398:986_1920x0_80_0_0_7cbd6983c9866b559551c8d226e07606.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
رغم تطمينات الشرع... إسرائيل تعتزم الاحتفاظ بمحيط للعمليات داخل الأراضي السورية
صرح مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب "ستحتاج" إلى الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترا، داخل الأراضي السورية.
وذكر مسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان، ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.
وأشاروا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.
12 سبتمبر 2024, 11:06 GMT
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الحكم في سوريا في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر، بدأت القوات الإسرائيلية بالتوغل داخل الأرضي السورية.
وقال ناشط حقوقي في جنوب سوريا، لوكالة "سبوتنيك": "الجيش الإسرائيلي بدأ بالتوغل داخل الأراضي السورية بمساحة 240 كم مربع في أرياف محافظات درعا والقنيطرة ودمشق، أما بالنسبة لعمق التوغل قد بلغ 22 كم في سفوح جبل الشيخ و13 كم في محافظة القنيطرة وكمساحة إجمالية سيطر الجيش الإسرائيلي على 95% من المحافظة".
وأضاف الناشط
: "الجيش الإسرائيلي سيطر على ثمان مرتفعات استراتيجية بين منطقة جبل الشيخ وصولا إلى حوض اليرموك بخط طول بين الشمال والجنوب تقدر ب 85 كم، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية في بداية التوغل 7 نقاط مراقبة وأضافت نقطة أخرى يوم أمس الإثنين، في مرتفع شارة الحرمون الإستراتيجي والذي يشرف على كامل ضواحي ريف دمشق الغربية وطريق دمشق بيروت وصولاً إلى الحدود السورية اللبنانية في منطقة البقاع الشرقي".