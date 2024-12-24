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مصادر سبوتنيك: الجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية
مصادر سبوتنيك: الجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الحكم في سوريا في الثامن من الشهر الحالي /ديسمبر، بدأت القوات الإسرائيلية... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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ناشط حقوقي في جنوب سوريا قال لوكالة "سبوتنيك": "الجيش الإسرائيلي بدأ بالتوغل داخل الأراضي السورية بمساحة 240 كم مربع في أرياف محافظات درعا والقنيطرة ودمشق، أما بالنسبة لعمق التوغل قد بلغ 22 كم في سفوح جبل الشيخ و13 كم في محافظة القنيطرة وكمساحة إجمالية سيطر الجيش الإسرائيلي على 95% من المحافظة". وأشار إلى أنه "في محافظة درعا وتحديدا في الريف الغربي والذي يعرف باسم حوض اليرموك 7كم". وتابع الناشط: "القوات الإسرائيلية خلال عملية توغلها قامت بهدم عدد من المواقع العسكرية التي كانت تتواجد بها قوات الجيش السوري سابقا وصادرت عددا من الأسلحة والذخائر في مناطق عدة".وبدأ الجيش الإسرائيلي منذ 8 ديسمبر، باستهداف مواقع عسكرية في كافة المحافظات السورية، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية. وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.نتنياهو يستعرض استعدادات الجيش الإسرائيلي عند "سلسلة جبال الشيخ" على الحدود مع سوريا.. صورخبير: إسرائيل تخطط لوجود دائم في سوريا
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مصادر سبوتنيك: الجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية

12:18 GMT 24.12.2024
© Sputnikالجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik
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منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الحكم في سوريا في الثامن من الشهر الحالي /ديسمبر، بدأت القوات الإسرائيلية بالتوغل داخل الأرضي السورية.
ناشط حقوقي في جنوب سوريا قال لوكالة "سبوتنيك": "الجيش الإسرائيلي بدأ بالتوغل داخل الأراضي السورية بمساحة 240 كم مربع في أرياف محافظات درعا والقنيطرة ودمشق، أما بالنسبة لعمق التوغل قد بلغ 22 كم في سفوح جبل الشيخ و13 كم في محافظة القنيطرة وكمساحة إجمالية سيطر الجيش الإسرائيلي على 95% من المحافظة".
وأشار إلى أنه "في محافظة درعا وتحديدا في الريف الغربي والذي يعرف باسم حوض اليرموك 7كم".

وأضاف الناشط : "الجيش الإسرائيلي سيطر على ثمان مرتفعات استراتيجية بين منطقة جبل الشيخ وصولا إلى حوض اليرموك بخط طول بين الشمال والجنوب تقدر ب 85 كم، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية في بداية التوغل 7 نقاط مراقبة وأضافت نقطة أخرى يوم أمس الإثنين، في مرتفع شارة الحرمون الإستراتيجي والذي يشرف على كامل ضواحي ريف دمشق الغربية وطريق دمشق بيروت وصولاً إلى الحدود السورية اللبنانية في منطقة البقاع الشرقي".

© Sputnikالجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
الجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية
© Sputnik
وتابع الناشط: "القوات الإسرائيلية خلال عملية توغلها قامت بهدم عدد من المواقع العسكرية التي كانت تتواجد بها قوات الجيش السوري سابقا وصادرت عددا من الأسلحة والذخائر في مناطق عدة".
وبدأ الجيش الإسرائيلي منذ 8 ديسمبر، باستهداف مواقع عسكرية في كافة المحافظات السورية، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.
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وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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