https://sarabic.ae/20241224/مصادر-سبوتنيك-الجيش-الإسرائيلي-توغل-بمساحة-240-كم-مربع-داخل-الأراضي-السورية--1096124578.html

مصادر سبوتنيك: الجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية

مصادر سبوتنيك: الجيش الإسرائيلي توغل بمساحة 240 كم مربع داخل الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الحكم في سوريا في الثامن من الشهر الحالي /ديسمبر، بدأت القوات الإسرائيلية... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

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ناشط حقوقي في جنوب سوريا قال لوكالة "سبوتنيك": "الجيش الإسرائيلي بدأ بالتوغل داخل الأراضي السورية بمساحة 240 كم مربع في أرياف محافظات درعا والقنيطرة ودمشق، أما بالنسبة لعمق التوغل قد بلغ 22 كم في سفوح جبل الشيخ و13 كم في محافظة القنيطرة وكمساحة إجمالية سيطر الجيش الإسرائيلي على 95% من المحافظة". وأشار إلى أنه "في محافظة درعا وتحديدا في الريف الغربي والذي يعرف باسم حوض اليرموك 7كم". وتابع الناشط: "القوات الإسرائيلية خلال عملية توغلها قامت بهدم عدد من المواقع العسكرية التي كانت تتواجد بها قوات الجيش السوري سابقا وصادرت عددا من الأسلحة والذخائر في مناطق عدة".وبدأ الجيش الإسرائيلي منذ 8 ديسمبر، باستهداف مواقع عسكرية في كافة المحافظات السورية، عبر سلاح الطيران، حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية. وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.نتنياهو يستعرض استعدادات الجيش الإسرائيلي عند "سلسلة جبال الشيخ" على الحدود مع سوريا.. صورخبير: إسرائيل تخطط لوجود دائم في سوريا

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