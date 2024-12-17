https://sarabic.ae/20241217/ترامب-تركيا-وراء-ما-حدث-في-سوريا-لقد-أرادت-ذلك-منذ-آلاف-السنين-1095853754.html
ترامب: تركيا وراء ما حدث في سوريا لقد أرادت ذلك منذ آلاف السنين
ترامب: تركيا وراء ما حدث في سوريا لقد أرادت ذلك منذ آلاف السنين
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن رأي مفاده أن الاستيلاء المعارضة السورية المسلحة على دمشق كان بدعم من الحكومة التركية. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T01:09+0000
2024-12-17T01:09+0000
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سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين في مقر إقامته في مار إيه لاغو، "لقد تم القضاء على أحد الجانبين بشكل أساسي. لكن لا أحد يعرف من هو الجانب الآخر. لكنني أعرف".وأضاف ترامب أن "هناك الكثير من عدم اليقين في سوريا الآن، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث في البلاد".وفي وقت سابق الاثنين قال ترامب، "مفتاح الأحداث في سوريا سيكون مع تركيا ورئيسها أردوغان ذكي جدا". مردفا: "يمكنني القول إن بشار الأسد كان جزارا وشهدتم ما فعله بالأطفال وقصفت أهدافا في سوريا خلال ولايتي لأنه تجاوز الخطوط الحمراء".سيطرت المعارضة المسلحة السورية على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. وقال مسؤولون روس إن "بشار الأسد تنحى عن منصبه كرئيس بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء".تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها "هيئة تحرير الشام وجماعات معارضة أخرى"، رئيسًا مؤقتًا للوزراء. وأعلن لاحقًا أنه تم تشكيل حكومة مؤقتة وستظل في الحكم حتى مارس/آذار 2025.
https://sarabic.ae/20241216/ترامب-مفتاح-الأحداث-في-سوريا-سيكون-مع-هذه-الدولة-1095848438.html
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ترامب, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
ترامب, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
ترامب: تركيا وراء ما حدث في سوريا لقد أرادت ذلك منذ آلاف السنين
01:09 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 01:10 GMT 17.12.2024)
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن رأي مفاده أن الاستيلاء المعارضة السورية المسلحة على دمشق كان بدعم من الحكومة التركية.
سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين في مقر إقامته في مار إيه لاغو، "لقد تم القضاء على أحد الجانبين بشكل أساسي. لكن لا أحد يعرف من هو الجانب الآخر. لكنني أعرف".
وأضاف "هل تعرف من هو؟ تركيا... تركيا هي التي تقف وراء ذلك... لقد أرادوا ذلك منذ آلاف السنين... وأولئك الذين دخلوا (يقصد فصائل المعارضة المسلحة التي دخلت دمشق) خاضعون لسيطرة تركيا".
وأضاف ترامب أن "هناك الكثير من عدم اليقين في سوريا الآن، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث في البلاد".
وفي وقت سابق الاثنين قال ترامب، "مفتاح الأحداث في سوريا سيكون مع تركيا ورئيسها أردوغان ذكي جدا". مردفا: "يمكنني القول إن بشار الأسد كان جزارا وشهدتم ما فعله بالأطفال وقصفت أهدافا في سوريا خلال ولايتي لأنه تجاوز الخطوط الحمراء".
سيطرت المعارضة المسلحة السورية على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. وقال مسؤولون روس إن "بشار الأسد تنحى عن منصبه كرئيس بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء".
تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها "هيئة تحرير الشام وجماعات معارضة أخرى"، رئيسًا مؤقتًا للوزراء. وأعلن لاحقًا أنه تم تشكيل حكومة مؤقتة وستظل في الحكم حتى مارس/آذار 2025.