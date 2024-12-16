https://sarabic.ae/20241216/ترامب-مفتاح-الأحداث-في-سوريا-سيكون-مع-هذه-الدولة-1095848438.html

ترامب: مفتاح الأحداث في سوريا سيكون مع هذه الدولة

ترامب: مفتاح الأحداث في سوريا سيكون مع هذه الدولة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده "كان لديها 5000 جندي على طول الحدود السورية والآن أصبح لديها 900"، مشيرا إلى أنه "لا أحد... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T18:10+0000

2024-12-16T18:10+0000

2024-12-16T18:10+0000

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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن "تركيا استولت على سوريا بطريقة غير ودية دون سقوط الكثير من الأرواح"، مضيفا: "لا أحد يعرف النتيجة النهائية في سوريا ولا من هو الطرف الفائز لكن أعتقد أنه تركيا".وتابع: "مفتاح الأحداث في سوريا سيكون مع هذه تركيا ورئيسها أردوغان ذكي جدا"، مردفا: "يمكنني القول إن بشار الأسد كان جزارا وشهدتم ما فعله بالأطفال وقصفت أهدافا في سوريا خلال ولايتي لأنه تجاوز الخطوط الحمراء".وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.

https://sarabic.ae/20241216/بشار-الأسد-ينشر-بيانا-يكشف-فيه-تفاصيل-رحيله-عن-سوريا---1095835366.html

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