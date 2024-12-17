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نتنياهو يستعرض استعدادات الجيش الإسرائيلي عند "سلسلة جبال الشيخ" على الحدود مع سوريا.. صور
نتنياهو يستعرض استعدادات الجيش الإسرائيلي عند "سلسلة جبال الشيخ" على الحدود مع سوريا.. صور
سبوتنيك عربي
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى زيارة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى "سلسلة جبال الشيخ"، بالقرب من الحدود السورية. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T16:20+0000
2024-12-17T16:20+0000
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بنيامين نتنياهو
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وأوضح أن نتنياهو تواجد هناك، لإجراء مراجعة للوضع في سوريا، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق أول هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام، رونين بار، ورئيس القيادة الشمالية، اللواء أوري جوردين.وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "استعرض استعدادات جيش الدفاع الإسرائيلي في الميدان، ووضع القواعد للمرحلة التالية".وأضاف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، أن زيارة نتنياهو اليوم الثلاثاء، شملت الجزء السوري من الجبل.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال الزيارة: "سنبقى هنا مهما طال الوقت، إن وجودنا يردع "حزب الله" اللبناني".وأوضح أن "سلسلة جبال الشيخ" هي عيون دولة إسرائيل لكشف التهديدات القريبة والبعيدة، ومن هنا نراقب "حزب الله" اللبناني من اليمين، ودمشق من اليسار، وفي المقابل نرى دولة إسرائيل".وتابع: "إن الجيش الإسرائيلي موجود هنا لحماية مستوطنات مرتفعات الجولان ومواطني دولة إسرائيل ضد أي تهديد، من أهم مكان يمكن القيام فيه بذلك". وأردف كاتس: "إن الثوار في دمشق، الذين يزعمون أنهم يمثلون وجها معتدلا، لكنهم من أكثر التيارات الإسلامية تطرفا".تأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى "سلسلة جبل الشيخ" بالقرب من الحدود السورية، تزامنا مع انتشار تقارير تفيد بأنه في طريقه إلى القاهرة، لإتمام صفقة تبادل المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية، وهي الأنباء التي نفاها المتحدث باسمه، وكذلك دبلوماسي عربي بارز لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241215/السعودية-تعلق-على-قرار-الحكومة-الإسرائيلية-التوسع-بالاستيطان-في-الجولان-السوري-المحتل-1095813582.html
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الجولان, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الجولان, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو

نتنياهو يستعرض استعدادات الجيش الإسرائيلي عند "سلسلة جبال الشيخ" على الحدود مع سوريا.. صور

16:20 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى زيارة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى "سلسلة جبال الشيخ"، بالقرب من الحدود السورية.
وأوضح أن نتنياهو تواجد هناك، لإجراء مراجعة للوضع في سوريا، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق أول هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام، رونين بار، ورئيس القيادة الشمالية، اللواء أوري جوردين.
وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "استعرض استعدادات جيش الدفاع الإسرائيلي في الميدان، ووضع القواعد للمرحلة التالية".
وأضاف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، أن زيارة نتنياهو اليوم الثلاثاء، شملت الجزء السوري من الجبل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال الزيارة: "سنبقى هنا مهما طال الوقت، إن وجودنا يردع "حزب الله" اللبناني".
وأوضح أن "سلسلة جبال الشيخ" هي عيون دولة إسرائيل لكشف التهديدات القريبة والبعيدة، ومن هنا نراقب "حزب الله" اللبناني من اليمين، ودمشق من اليسار، وفي المقابل نرى دولة إسرائيل".
وتابع: "إن الجيش الإسرائيلي موجود هنا لحماية مستوطنات مرتفعات الجولان ومواطني دولة إسرائيل ضد أي تهديد، من أهم مكان يمكن القيام فيه بذلك".
وأضاف: "سنكون هنا مهما كانت الفترة الزمنية المطلوبة، إن وجودنا هنا في ذروة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعدا للمراقبة والردع لمعاقل "حزب الله" في البقاع بلبنان وأيضا ردعا ضد إسرائيل".
وأردف كاتس: "إن الثوار في دمشق، الذين يزعمون أنهم يمثلون وجها معتدلا، لكنهم من أكثر التيارات الإسلامية تطرفا".
تأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى "سلسلة جبل الشيخ" بالقرب من الحدود السورية، تزامنا مع انتشار تقارير تفيد بأنه في طريقه إلى القاهرة، لإتمام صفقة تبادل المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية، وهي الأنباء التي نفاها المتحدث باسمه، وكذلك دبلوماسي عربي بارز لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.
وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".
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وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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