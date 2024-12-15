https://sarabic.ae/20241215/السعودية-تعلق-على-قرار-الحكومة-الإسرائيلية-التوسع-بالاستيطان-في-الجولان-السوري-المحتل-1095813582.html

السعودية تعلق على قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في الجولان السوري المحتل

السعودية تعلق على قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في الجولان السوري المحتل

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T17:11+0000

2024-12-15T17:11+0000

2024-12-15T17:11+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار السعودية اليوم

السعودية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الجولان

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618835_0:77:1480:910_1920x0_80_0_0_6780fe44c5e5c5363f1827e5d619a560.jpg

واتهمت الخارجية السعودية، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية، بـ"مواصلة تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قولها.وشدد البيان على "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدًا أن "الجولان أرض عربية سورية محتلة".وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "إسرائيل سيطرت على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة في الجولان"، مضيفا أنه وجّه الجيش "للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بإسرائيل".وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20241210/روسيا-لا-نفهم-أي-جزء-من-الجولان-تعتبره-إسرائيل-ملكا-لها-1095644628.html

https://sarabic.ae/20241210/الإمارات-تعلق-على-استيلاء-إسرائيل-على-المنطقة-العازلة-في-الجولان-السوري-1095672955.html

السعودية

إسرائيل

الجولان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, أخبار العالم الآن, العالم العربي