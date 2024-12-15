https://sarabic.ae/20241215/السعودية-تعلق-على-قرار-الحكومة-الإسرائيلية-التوسع-بالاستيطان-في-الجولان-السوري-المحتل-1095813582.html
السعودية تعلق على قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في الجولان السوري المحتل
السعودية تعلق على قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في الجولان السوري المحتل
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T17:11+0000
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واتهمت الخارجية السعودية، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية، بـ"مواصلة تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قولها.وشدد البيان على "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدًا أن "الجولان أرض عربية سورية محتلة".وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "إسرائيل سيطرت على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة في الجولان"، مضيفا أنه وجّه الجيش "للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بإسرائيل".وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241210/روسيا-لا-نفهم-أي-جزء-من-الجولان-تعتبره-إسرائيل-ملكا-لها-1095644628.html
https://sarabic.ae/20241210/الإمارات-تعلق-على-استيلاء-إسرائيل-على-المنطقة-العازلة-في-الجولان-السوري-1095672955.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تعلق على قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في الجولان السوري المحتل
أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل.
واتهمت الخارجية السعودية، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية، بـ"مواصلة تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قولها.
وشدد البيان على "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدًا أن "الجولان أرض عربية سورية محتلة".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات
في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.
وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".
وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد
جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.
وقال نتنياهو، في كلمة له
، إن "إسرائيل سيطرت على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة في الجولان"، مضيفا أنه وجّه الجيش "للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بإسرائيل".
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.