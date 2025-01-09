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لأول مرة منذ سيطرتها على الحكم في سوريا... اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة بريف اللاذقية
لأول مرة منذ سيطرتها على الحكم في سوريا... اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة بريف اللاذقية
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة جبلة في ريف اللاذقية اشتباكات عنيفة بين الفصائل العسكرية المسلحة والتي تعمل تحت مسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا". 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:30+0000
2025-01-09T11:30+0000
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مصادر "سبوتنيك" في سوريا تفيد بأن أصوات اشتباكات عنيفة سمعت بالقرب من الكلية البحرية في مدينة جبلة في ريف اللاذقية ليل أمس الأربعاء، تبيّن أنها ناجمة عن اشتباك مسلح بين فصيلين أحدهما من الجنسية الأجنبية يعملان لدى إدارة العمليات العسكرية في سوريا.وبشأن متصل، قتل 3 مدنيين بينهم طفل جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين في الأراضي الزراعية لبلدة عين الشرقية في ريف مدينة جبلة .وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فقد وجّه أهالي القرية اتهاما مباشرا لأحد الفصائل العسكرية المتواجد على أطراف القرية ضمن "اللواء 107" معظمهم من جنسيات أجنبية بالوقوف وراء هذه الجريمة، بعد مشاهدة آليات تابعة لهم كانت متواجدة بالقرب من مكان الجريمة.وكانت "إدارة العمليات العسكرية في سوريا" قالت، في وقت سابق، إنها "تسعى لتجنيس عدد من المسلحين من جنسيات أجنبية، قاتلوا خلال السنوات السابقة ضمن صفوف "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "النصرة" (المحظورة في بلدان عدة)، وذلك مكافأة لهم على حد تعبيرها .وقد تم إعطاء عدد من المسلحين الأجانب رتبا عسكرية عالية ضمن ما يسمى الجيش السوري الجديد، وذلك بناء على قرار صدر من القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع "الجولاني".وبحسب مصادر "سبوتنيك"، يوجد ما يقارب 3800 مسلح من عدة جنسيات أجنبية يعملون لدى صفوف "هيئة تحرير الشام" كانوا متواجدين بعدة تجمعات بين ريف اللاذقية الشمالي وريف جسر الشغور غرب مدينة إدلب .وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرةً إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
https://sarabic.ae/20250109/مجلة-أمريكية-السعودية-تعتزم-شراء-100-مقاتلة-شبحية-من-تركيا-1096620381.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

لأول مرة منذ سيطرتها على الحكم في سوريا... اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة بريف اللاذقية

11:30 GMT 09.01.2025
© Sputnikصورة متداولة لدخول "إدارة العمليات العسكرية" لقرى وبلدات ريف اللاذقية
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik
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شهدت مدينة جبلة في ريف اللاذقية اشتباكات عنيفة بين الفصائل العسكرية المسلحة والتي تعمل تحت مسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا".
مصادر "سبوتنيك" في سوريا تفيد بأن أصوات اشتباكات عنيفة سمعت بالقرب من الكلية البحرية في مدينة جبلة في ريف اللاذقية ليل أمس الأربعاء، تبيّن أنها ناجمة عن اشتباك مسلح بين فصيلين أحدهما من الجنسية الأجنبية يعملان لدى إدارة العمليات العسكرية في سوريا.

واضافت المصادر أن "الاشتباكات حصلت نتيجة خلافات لم تعرف سببها، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من مبنى الكلية البحرية في مدينة جبلة على الساحل السوري، حيث أدت إلى مقتل عنصرين اثنين وإصابة آخر.

وبشأن متصل، قتل 3 مدنيين بينهم طفل جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين في الأراضي الزراعية لبلدة عين الشرقية في ريف مدينة جبلة .
وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فقد وجّه أهالي القرية اتهاما مباشرا لأحد الفصائل العسكرية المتواجد على أطراف القرية ضمن "اللواء 107" معظمهم من جنسيات أجنبية بالوقوف وراء هذه الجريمة، بعد مشاهدة آليات تابعة لهم كانت متواجدة بالقرب من مكان الجريمة.

حيث نظم الأهالي وقفة احتجاجية، مطالبين ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا" بضرورة الكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم .

وكانت "إدارة العمليات العسكرية في سوريا" قالت، في وقت سابق، إنها "تسعى لتجنيس عدد من المسلحين من جنسيات أجنبية، قاتلوا خلال السنوات السابقة ضمن صفوف "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "النصرة" (المحظورة في بلدان عدة)، وذلك مكافأة لهم على حد تعبيرها .
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11:02 GMT
وقد تم إعطاء عدد من المسلحين الأجانب رتبا عسكرية عالية ضمن ما يسمى الجيش السوري الجديد، وذلك بناء على قرار صدر من القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع "الجولاني".
وبحسب مصادر "سبوتنيك"، يوجد ما يقارب 3800 مسلح من عدة جنسيات أجنبية يعملون لدى صفوف "هيئة تحرير الشام" كانوا متواجدين بعدة تجمعات بين ريف اللاذقية الشمالي وريف جسر الشغور غرب مدينة إدلب .

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرةً إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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