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https://sarabic.ae/20250108/صحيفة-تكشف-عن-أول-دولة-يزورها-أحمد-الشرع-1096588309.html
صحيفة تكشف عن أول دولة يزورها أحمد الشرع
صحيفة تكشف عن أول دولة يزورها أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
توقعت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن يقوم أحمد الشرع، قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، خلال الأيام المقبلة، بأول زيارة خارجية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T13:16+0000
2025-01-08T13:16+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، بأن "الشرع سيزور تركيا ويلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مؤكدا أنه وفقا للجدول الزمني المخطط له، كان من المقرر أن تتم الزيارة في الأيام القليلة الماضية، ولكن تم تأجيلها".وأشارت الصحيفة إلى أن "جدول أعمال الزيارة سيكون مناقشة العلاقات السورية التركية بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة"، مؤكدة أن "هناك تصميما حازما بين البلدين على تطهير المنطقة من الإرهاب".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الثلاثاء، أن سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار، داعيا الدول العربية إلى دعم إعادة إعمار البلاد.وقال أردوغان: "إننا نمر بفترة أحداث مهمة للغاية في منطقتنا، إن الأحداث التي تجري في سوريا جارتنا التي يبلغ طول حدودها 910 كيلومترات، تهمنا بشكل خاص من جميع النواحي".وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها".وقال أردوغان، في كلمة له، إنه "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة"، مؤكدًا أن "الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250107/سفينتان-لتوليد-الكهرباء-من-تركيا-وقطر-قادمتان-إلى-سوريا-تولدان-800-ميغاواط-1096551405.html
https://sarabic.ae/20250104/تركيا-عودة-النقل-والتجارة-مع-سوريا-أولوية-قصوى-بالنسبة-لنا-1096478089.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم

صحيفة تكشف عن أول دولة يزورها أحمد الشرع

13:16 GMT 08.01.2025
© Getty Images / Anadoluأحمد الشرع قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"
أحمد الشرع قائد ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Getty Images / Anadolu
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توقعت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن يقوم أحمد الشرع، قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، خلال الأيام المقبلة، بأول زيارة خارجية.
وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، بأن "الشرع سيزور تركيا ويلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مؤكدا أنه وفقا للجدول الزمني المخطط له، كان من المقرر أن تتم الزيارة في الأيام القليلة الماضية، ولكن تم تأجيلها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "جدول أعمال الزيارة سيكون مناقشة العلاقات السورية التركية بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة"، مؤكدة أن "هناك تصميما حازما بين البلدين على تطهير المنطقة من الإرهاب".
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط
أمس, 08:40 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الثلاثاء، أن سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار، داعيا الدول العربية إلى دعم إعادة إعمار البلاد.
وقال أردوغان: "إننا نمر بفترة أحداث مهمة للغاية في منطقتنا، إن الأحداث التي تجري في سوريا جارتنا التي يبلغ طول حدودها 910 كيلومترات، تهمنا بشكل خاص من جميع النواحي".

وتابع: "الأضرار التي لحقت بهذا البلد على مدى 13 عامًا من القتل الجماعي تتجاوز 500 مليار دولار".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها".
وقال أردوغان، في كلمة له، إنه "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة"، مؤكدًا أن "الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
تركيا: عودة النقل والتجارة مع سوريا أولوية قصوى بالنسبة لنا
4 يناير, 16:09 GMT
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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