https://sarabic.ae/20250106/أردوغان-يحذر-من-أي-تقسيم-لسوريا-ويؤكد-استعداد-تركيا-للتدخل-1096539264.html

أردوغان يحذر من أي تقسيم لسوريا ويؤكد استعداد تركيا للتدخل

أردوغان يحذر من أي تقسيم لسوريا ويؤكد استعداد تركيا للتدخل

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها". 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T17:31+0000

2025-01-06T17:31+0000

2025-01-06T17:31+0000

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وقال أردوغان، في كلمة له، إنه "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة"، مؤكدًا أن "الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وكان وزير التجارة التركي عمر بولات، قد أكد السبت الماضي، أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا، ابتداء من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن الحكم.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير في معبر "جيلفاغوز" الحدودي مع سوريا، في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، وفقا لوسائل إعلام تركية محلية.وأكد بولات، في تصريحات للصحفيين من هناك، أن "العلاقات بين سوريا وتركيا، دخلت حقبة جديدة"، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20241225/رئيس-المكتب-الاستشاري-لـسوريا-الديمقراطية-لـسبوتنيك-تركيا-تريد-فرض-انتداب-جديد-على-البلاد-1096176931.html

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