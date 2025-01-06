https://sarabic.ae/20250106/أردوغان-يحذر-من-أي-تقسيم-لسوريا-ويؤكد-استعداد-تركيا-للتدخل-1096539264.html
أردوغان يحذر من أي تقسيم لسوريا ويؤكد استعداد تركيا للتدخل
أردوغان يحذر من أي تقسيم لسوريا ويؤكد استعداد تركيا للتدخل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها". 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T17:31+0000
2025-01-06T17:31+0000
2025-01-06T17:31+0000
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وقال أردوغان، في كلمة له، إنه "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة"، مؤكدًا أن "الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وكان وزير التجارة التركي عمر بولات، قد أكد السبت الماضي، أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا، ابتداء من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن الحكم.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير في معبر "جيلفاغوز" الحدودي مع سوريا، في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، وفقا لوسائل إعلام تركية محلية.وأكد بولات، في تصريحات للصحفيين من هناك، أن "العلاقات بين سوريا وتركيا، دخلت حقبة جديدة"، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241225/رئيس-المكتب-الاستشاري-لـسوريا-الديمقراطية-لـسبوتنيك-تركيا-تريد-فرض-انتداب-جديد-على-البلاد-1096176931.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان يحذر من أي تقسيم لسوريا ويؤكد استعداد تركيا للتدخل
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها".
وقال أردوغان، في كلمة له، إنه "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة"، مؤكدًا أن "الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وكان وزير التجارة التركي عمر بولات، قد أكد السبت الماضي، أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا،
ابتداء من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن الحكم.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير في معبر "جيلفاغوز" الحدودي مع سوريا، في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، وفقا لوسائل إعلام تركية محلية.
وأكد بولات، في تصريحات للصحفيين من هناك، أن "العلاقات بين سوريا وتركيا، دخلت حقبة جديدة"، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات.
25 ديسمبر 2024, 13:25 GMT
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.