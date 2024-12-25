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رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية": تركيا تريد فرض "انتداب جديد" على البلاد
رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية": تركيا تريد فرض "انتداب جديد" على البلاد
سبوتنيك عربي
تشهد الجبهة السورية مع تركيا توترات متزايدة خلال الأيام الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملف أكراد سوريا. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T13:25+0000
2024-12-25T13:26+0000
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هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المسلحين الأكراد في سوريا في حال رفضهم تسليم أسلحتهم.وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: "إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم، أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".وأضاف درار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس التركي يهاجم الأكراد ووزير خارجيته يصفهم أنهم ليسوا سوريين، في حين أنها العنصرية والتدخل بشؤون دولة جارة، ومحاولة للتحكم بالإدارة الجديدة وانتداب جديد يريدون فرضه على سوريا".وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، أنه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.قررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.في سياق متصل، أعرب وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أمس الثلاثاء، عن تطلع بلاده لإبرام اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، معتبرا أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تغير كافة التوازنات في المنطقة.وقال أورال أوغلو: "نتطلع لإبرام اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم حدود الصلاحيات البحرية في شرق البحر المتوسط"، وفقا لتلفزيون "تي آر تي خبر" التركي.وبيّن الوزير التركي أن اتفاقية ترسيم حدود الصلاحيات البحرية بين تركيا وسوريا، "ستمكنهما من تقاسم الصلاحيات وتوسيعها، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار القانون الدولي".ورأى أن "هذه الاتفاقية في حال تم إبرامها، من شأنها أن تغير كافة التوازنات في شرق البحر المتوسط".
https://sarabic.ae/20241225/أردوغان-يهدد-أكراد-سوريا-سلموا-أسلحتكم-أو-ستدفنون-معها-1096175158.html
https://sarabic.ae/20241215/قوات-سوريا-الديمقراطية-الأكراد-يخشون-تكرار-السيناريو-الليبي-في-سوريا-1095797709.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط
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رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية": تركيا تريد فرض "انتداب جديد" على البلاد

13:25 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 13:26 GMT 25.12.2024)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAرياض درار رئيس المكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية
رياض درار رئيس المكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
تشهد الجبهة السورية مع تركيا توترات متزايدة خلال الأيام الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملف أكراد سوريا.
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المسلحين الأكراد في سوريا في حال رفضهم تسليم أسلحتهم.
وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: "إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم، أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".

فيما علق رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية، على التصريحات بقوله: "سبق أن قال هذا وليس لنا إلا المقاومة".

وأضاف درار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس التركي يهاجم الأكراد ووزير خارجيته يصفهم أنهم ليسوا سوريين، في حين أنها العنصرية والتدخل بشؤون دولة جارة، ومحاولة للتحكم بالإدارة الجديدة وانتداب جديد يريدون فرضه على سوريا".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
أردوغان يهدد أكراد سوريا: سلموا أسلحتكم أو ستدفنون معها
12:45 GMT
وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، أنه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
قررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
قوات سوريا الديمقراطية: الأكراد يخشون تكرار السيناريو الليبي في سوريا
15 ديسمبر, 01:17 GMT
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
في سياق متصل، أعرب وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أمس الثلاثاء، عن تطلع بلاده لإبرام اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، معتبرا أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تغير كافة التوازنات في المنطقة.
وقال أورال أوغلو: "نتطلع لإبرام اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم حدود الصلاحيات البحرية في شرق البحر المتوسط"، وفقا لتلفزيون "تي آر تي خبر" التركي.
وبيّن الوزير التركي أن اتفاقية ترسيم حدود الصلاحيات البحرية بين تركيا وسوريا، "ستمكنهما من تقاسم الصلاحيات وتوسيعها، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار القانون الدولي".
ورأى أن "هذه الاتفاقية في حال تم إبرامها، من شأنها أن تغير كافة التوازنات في شرق البحر المتوسط".
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