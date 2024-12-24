https://sarabic.ae/20241224/تركيا-تعلن-استعدادها-لإبرام-اتفاقية-مع-سوريا-لترسيم-الحدود-البحرية-1096136027.html
تركيا تعلن استعدادها لإبرام اتفاقية مع سوريا لترسيم الحدود البحرية
تركيا تعلن استعدادها لإبرام اتفاقية مع سوريا لترسيم الحدود البحرية
سبوتنيك عربي
أعرب وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لإبرام اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم الحدود البحرية... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T15:46+0000
2024-12-24T15:46+0000
2024-12-24T15:46+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096023345_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_b0841f40d4a87b9b6a1232d7b61942a1.jpg
وقال أورال أوغلو: "نتطلع لإبرام اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم حدود الصلاحيات البحرية في شرق البحر المتوسط"، وفقا لتلفزيون "تي آر تي خبر" التركي.وبيّن الوزير التركي أن اتفاقية ترسيم حدود الصلاحيات البحرية بين تركيا وسوريا، "ستمكنهما من تقاسم الصلاحيات وتوسيعها، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار القانون الدولي".وتابع أنه "لا يمكن القول إن إبرام اتفاقية ترسيم حدود الصلاحيات البحرية مع سوريا مدرج على جدول أعمال أنقرة في الوقت الحالي، لأن هناك قضايا أولية يجب حلها أولا، مثل تسديد رواتب الموظفين وإلقاء الجماعات المسلحة سلاحها".ورأى وزير النقل التركي، عبد القادرأورال أوغلو، أن هذه الاتفاقية "من شأنها أن تغير كافة التوازنات في شرق البحر المتوسط، في حال أن تم إبرامها".تأتي تصريحات المسؤول التركي، وسط قلق اليونان وقبرص حيال احتمال أن يغير هذا الاتفاق، في حال التوصل إليه، التوازنات في المنطقة.وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اعتبر يوم الأحد، أنه في حال تم حل مسألة معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي، فلا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا، وأكد أن وحدة الأراضي السورية ليست موضع نقاش.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع في دمشق: "يركز الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على مصالح أمريكا، وإذا تم حل مسألة معتقلي داعش في السجون السورية فلا حاجة للوجود الأمريكي في البلاد".وأعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن أمله في أن تكون زيارته إلى دمشق محفزة للدول الأخرى على الاتصال بإدارة سوريا الجديدة، داعيا المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية إلى التعاون مع الإدارة الجديدة.وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت مؤخرا أنه من المنتظر أن يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة إلى دمشق في يناير/ كانون الثاني 2025.
https://sarabic.ae/20241220/أردوغان-تركيا-ستفعل-ما-بوسعها-من-أجل-محاسبة-بشار-الأسد-أمام-القانون-الدولي-1096021953.html
https://sarabic.ae/20241222/وزير-الخارجية-التركي-لا-حاجة-للوجود-الأمريكي-في-سوريا-بعد-حل-مسألة-معتقلي-داعش-1096060278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096023345_0:0:1394:1045_1920x0_80_0_0_51d3de78d7c437b14f58039382bf677d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تعلن استعدادها لإبرام اتفاقية مع سوريا لترسيم الحدود البحرية
أعرب وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لإبرام اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، معتبرا أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تغير كافة التوازنات في المنطقة.
وقال أورال أوغلو: "نتطلع لإبرام اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم حدود الصلاحيات البحرية في شرق البحر المتوسط"، وفقا لتلفزيون
"تي آر تي خبر" التركي.
وبيّن الوزير التركي أن اتفاقية ترسيم حدود الصلاحيات البحرية بين تركيا وسوريا، "ستمكنهما من تقاسم الصلاحيات وتوسيعها، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار القانون الدولي".
ورأى أن "هذه الاتفاقية في حال تم إبرامها، من شأنها أن تغير كافة التوازنات في شرق البحر المتوسط".
وتابع أنه "لا يمكن القول إن إبرام اتفاقية ترسيم حدود الصلاحيات البحرية مع سوريا مدرج على جدول أعمال أنقرة في الوقت الحالي، لأن هناك قضايا أولية يجب حلها أولا، مثل تسديد رواتب الموظفين وإلقاء الجماعات المسلحة سلاحها".
ورأى وزير النقل التركي، عبد القادرأورال أوغلو، أن هذه الاتفاقية "من شأنها أن تغير كافة التوازنات في شرق البحر المتوسط، في حال أن تم إبرامها".
تأتي تصريحات المسؤول التركي، وسط قلق اليونان وقبرص حيال احتمال أن يغير هذا الاتفاق، في حال التوصل إليه، التوازنات في المنطقة.
وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اعتبر يوم الأحد، أنه في حال تم حل مسألة معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي، فلا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا، وأكد أن وحدة الأراضي السورية ليست موضع نقاش.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع في دمشق: "يركز الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على مصالح أمريكا، وإذا تم حل مسألة معتقلي داعش في السجون السورية فلا حاجة للوجود الأمريكي في البلاد".
وأعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن أمله في أن تكون زيارته إلى دمشق محفزة للدول الأخرى على الاتصال بإدارة سوريا الجديدة، داعيا المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية إلى التعاون مع الإدارة الجديدة.
وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت مؤخرا أنه من المنتظر أن يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة إلى دمشق في يناير/ كانون الثاني 2025.