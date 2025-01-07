https://sarabic.ae/20250107/أردوغان-سوريا-تكبدت-خسائر-تجاوزت-500-مليار-دولار-1096571197.html

أردوغان: سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار

أردوغان: سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار، داعيا الدول العربية إلى دعم إعادة إعمار البلاد. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T17:25+0000

2025-01-07T17:25+0000

2025-01-07T17:25+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096571039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7394f5fd9ca74f45d38772e6f36aff49.jpg

وقال أردوغان: "إننا نمر بفترة أحداث مهمة للغاية في منطقتنا، إن الأحداث التي تجري في سوريا جارتنا التي يبلغ طول حدودها 910 كيلومترات، تهمنا بشكل خاص من جميع النواحي".وأضاف: "فرقنا التي زارت سوريا تقول إن الصورة على الأرض أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، ومن الواضح أن سورية تحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، فضلاً عن الدعم من العالم العربي والإسلامي، ومن المهم أن يسهم المجتمع الدولي بشكل أكبر في هذه العملية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها".وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20250107/مجلس-الوزراء-السعودي-يجدد-موقف-بلاده-الداعم-لأمن-سوريا-واستقرارها-1096563887.html

https://sarabic.ae/20250107/الأردن-وسوريا-يتعاونان-لتأمين-الحدود-وتوفير-الكهرباء-1096559834.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن