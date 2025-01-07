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الأردن وسوريا يتعاونان لتأمين الحدود وتوفير الكهرباء
الأردن وسوريا يتعاونان لتأمين الحدود وتوفير الكهرباء
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، في عمان، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحثا قضايا الكهرباء ومكافحة تهريب... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T12:59+0000
2025-01-07T13:01+0000
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وقال الصفدي: "استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجاباً على الأردن"، مؤكدًا أن "الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود".وأكد الصفدي استعداد بلاده لتوفير الكهرباء والغاز بشكل فوري لسوريا، مشددًا أن الجانبين يعملان بالفعل في هذا الصدد، وتابع: "الأردن يحترم إرادة الشعب السوري ونقف إلى جانبه في إعادة بناء بلده".وأوضح الصفدي أن القوات الأردنية تصدت لكل محاولات التهريب على الحدود على مدار السنوات الماضية.وأكد أن الأردن "سيبقى سنداً لسوريا وسيقدم كل الدعم"، وأشار إلى أن "المحادثات تطرقت إلى الأمن في الجنوب السوري، ومكافحة المخدرات على الحدود".ولفت الصفدي إلى أن "الإدارة الجديدة في سوريا، تواجه تحديات كبيرة ويجب إعطاؤها الوقت لمواجهتها"، قائلا إنها "لا تتحمل المسؤولية بما يتعلق بتهريب المخدرات إلى الأردن".وتعهد الشيباني، بألا يشكل تهريب المخدرات تهديداً للأردن مجدداً في ظل الإدارة الجديدة، وقدم شكره إلى الأردن على حفاوة استقبال اللاجئين السوريين على مدار 13 عامًا، مضيفًا أن "هذه الزيارة ستكون بداية فاتحة جديدة في العلاقات الأردنية - السورية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين".وشكر الشيباني، الأردن على مساهمته بملف رفع العقوبات عن سوريا، التي بإزالتها ستنتعش الحالة الاقتصادية في سوريا.وزار الصفدي، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، العاصمة السورية دمشق، وأكد بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل".ملك الأردن يؤكد لماكرون دعم بلاده لسوريا في بناء دولة ذات سيادة كاملةبعد لقاء الصفدي والشرع... كيف يخطط الأردن للتعامل مع سوريا لحل الأزمات العالقة بينهما؟
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن وسوريا يتعاونان لتأمين الحدود وتوفير الكهرباء

12:59 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 07.01.2025)
© Photo / وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية/ xوزير الخارجية لدي الحكومة السورية الموقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي،
وزير الخارجية لدي الحكومة السورية الموقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Photo / وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية/ x
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التقى وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، في عمان، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحثا قضايا الكهرباء ومكافحة تهريب المخدرات.
وقال الصفدي: "استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجاباً على الأردن"، مؤكدًا أن "الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود".
وأكد الصفدي استعداد بلاده لتوفير الكهرباء والغاز بشكل فوري لسوريا، مشددًا أن الجانبين يعملان بالفعل في هذا الصدد، وتابع: "الأردن يحترم إرادة الشعب السوري ونقف إلى جانبه في إعادة بناء بلده".

وأشار إلى أن البلدين "سيتعاونان معًا لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة" وأكد أن دمشق وعمان ستتعاونان لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة).

وأوضح الصفدي أن القوات الأردنية تصدت لكل محاولات التهريب على الحدود على مدار السنوات الماضية.
وأكد أن الأردن "سيبقى سنداً لسوريا وسيقدم كل الدعم"، وأشار إلى أن "المحادثات تطرقت إلى الأمن في الجنوب السوري، ومكافحة المخدرات على الحدود".
ولفت الصفدي إلى أن "الإدارة الجديدة في سوريا، تواجه تحديات كبيرة ويجب إعطاؤها الوقت لمواجهتها"، قائلا إنها "لا تتحمل المسؤولية بما يتعلق بتهريب المخدرات إلى الأردن".

ووفقا له، فإن "الشعب السوري يستحق وطنًا حرًا بعد سنوات من المعاناة"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تشكيل لجان مشتركة مع الجانب السوري معنية بالأمن والطاقة وغيرها من المجالات".

وتعهد الشيباني، بألا يشكل تهريب المخدرات تهديداً للأردن مجدداً في ظل الإدارة الجديدة، وقدم شكره إلى الأردن على حفاوة استقبال اللاجئين السوريين على مدار 13 عامًا، مضيفًا أن "هذه الزيارة ستكون بداية فاتحة جديدة في العلاقات الأردنية - السورية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين".
وشكر الشيباني، الأردن على مساهمته بملف رفع العقوبات عن سوريا، التي بإزالتها ستنتعش الحالة الاقتصادية في سوريا.
وزار الصفدي، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، العاصمة السورية دمشق، وأكد بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل".
ملك الأردن يؤكد لماكرون دعم بلاده لسوريا في بناء دولة ذات سيادة كاملة
بعد لقاء الصفدي والشرع... كيف يخطط الأردن للتعامل مع سوريا لحل الأزمات العالقة بينهما؟
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