ملك الأردن يؤكد لماكرون دعم بلاده لسوريا في بناء دولة ذات سيادة كاملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241227/ملك-الأردن-يؤكد-لماكرون-دعم-بلاده-لسوريا-في-بناء-دولة-ذات-سيادة-كاملة-1096258551.html
ملك الأردن يؤكد لماكرون دعم بلاده لسوريا في بناء دولة ذات سيادة كاملة
ملك الأردن يؤكد لماكرون دعم بلاده لسوريا في بناء دولة ذات سيادة كاملة
سبوتنيك عربي
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، على دعم بلاده لسوريا في بناء دولة حرة ومستقلة تتمتع بسيادة كاملة، تلبي تطلعات الشعب السوري بجميع... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T19:24+0000
2024-12-27T19:24+0000
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_b107d72c845eaa2d740d5265ba9b0ac7.jpg
وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد ملك الأردن على أهمية أمن سوريا واستقرارها كعامل أساسي لاستقرار المنطقة، مؤكدا رفض الأردن لأي انتهاك لسيادة الأراضي السورية، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.كما دعا العاهل الأردني إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإنسانية هناك، مشيرا إلى ضرورة تكثيف المساعي الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين.وفي الشأن اللبناني، حث الملك عبد الله الثاني خلال اتصاله بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على استمرار الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، صرح بأنه يجب منح الفرصة للإدارة السورية الجديدة لوضع الخطط والأولويات بشكل واضح، مؤكدا أن الحوار مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا "كان صريحا وإيجابيا".وأضاف الصفدي، خلال تصريحات أثناء زيارته دمشق للقاء مسؤولي الإدارة السورية: "الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خطط وأولويات واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار".وأوضح: "التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات".وأكد الصفدي أن المباحثات مع، أحمد الشرع، والمسؤولين السوريين كشفت عن "رغبة واضحة بعملية انتقالية والشرع تحدث عن مؤتمر وطني".وأضاف الوزير الأردني أن اللقاء مع قائد الإدارة السورية أظهر اهتمامه بالتعاون، مؤكداً أن رسالته في هذه المسألة "كانت إيجابية جداً"، إضافة إلى أنه كان هناك تأكيد على إعادة بناء سوريا ومؤسساتها.كما أكد الصفدي على إدراك القيادة السورية "أهمية العلاقات مع الأردن والتعاون المشترك".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241226/بعد-لقاء-الصفدي-والشرع-كيف-يخطط-الأردن-للتعامل-مع-سوريا-لحل-الأزمات-العالقة-بينهما-1096223840.html
https://sarabic.ae/20241215/فرنسا-ترسل-4-دبلوماسيين-إلى-سوريا-لأول-مرة-منذ-12-عاما-1095811272.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1201:901_1920x0_80_0_0_48161781332d71ccafb0940e69d4957e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا

ملك الأردن يؤكد لماكرون دعم بلاده لسوريا في بناء دولة ذات سيادة كاملة

19:24 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiberملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، على دعم بلاده لسوريا في بناء دولة حرة ومستقلة تتمتع بسيادة كاملة، تلبي تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته.
وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد ملك الأردن على أهمية أمن سوريا واستقرارها كعامل أساسي لاستقرار المنطقة، مؤكدا رفض الأردن لأي انتهاك لسيادة الأراضي السورية، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
كما دعا العاهل الأردني إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإنسانية هناك، مشيرا إلى ضرورة تكثيف المساعي الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين.
وفي الشأن اللبناني، حث الملك عبد الله الثاني خلال اتصاله بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على استمرار الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
بعد لقاء الصفدي والشرع... كيف يخطط الأردن للتعامل مع سوريا لحل الأزمات العالقة بينهما؟
أمس, 17:17 GMT
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، صرح بأنه يجب منح الفرصة للإدارة السورية الجديدة لوضع الخطط والأولويات بشكل واضح، مؤكدا أن الحوار مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا "كان صريحا وإيجابيا".
وأضاف الصفدي، خلال تصريحات أثناء زيارته دمشق للقاء مسؤولي الإدارة السورية: "الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خطط وأولويات واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار".
وأوضح: "التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات".
وأكد الصفدي أن المباحثات مع، أحمد الشرع، والمسؤولين السوريين كشفت عن "رغبة واضحة بعملية انتقالية والشرع تحدث عن مؤتمر وطني".
وأضاف الوزير الأردني أن اللقاء مع قائد الإدارة السورية أظهر اهتمامه بالتعاون، مؤكداً أن رسالته في هذه المسألة "كانت إيجابية جداً"، إضافة إلى أنه كان هناك تأكيد على إعادة بناء سوريا ومؤسساتها.
كما أكد الصفدي على إدراك القيادة السورية "أهمية العلاقات مع الأردن والتعاون المشترك".
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما
15 ديسمبر, 15:27 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала