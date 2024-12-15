https://sarabic.ae/20241215/فرنسا-ترسل-4-دبلوماسيين-إلى-سوريا-لأول-مرة-منذ-12-عاما-1095811272.html
فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما
فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الفرنسي بالإنابة جان نويل بارو، بأن فرنسا سترسل 4 دبلوماسيين إلى العاصمة السورية دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها منذ 12 عاماً. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T15:27+0000
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وأضاف جان نويل بارو، أن "البعثة المكونة من 4 أعضاء ستغادر إلى سوريا يوم الثلاثاء (المقبل)، للمرة الأولى منذ 12 عاما".وقال بارو لراديو "فرانس إنتر"، إن "هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين تم إرسالهم إلى سوريا، سيكون استعادة نفوذنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان".ورفعت تركيا، يوم أمس السبت، علمها فوق مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إعادة افتتاحها.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "العلم التركي رُفع فوق مبنى سفارة أنقرة بدمشق، بعد توقف دام 12 عاما".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241215/وزير-الخارجية-الفرنسي-ينفي-تورط-استخبارات-بلاده-في-خطط-لزعزعة-استقرار-الجزائر-1095810757.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما
صرح وزير الخارجية الفرنسي بالإنابة جان نويل بارو، بأن فرنسا سترسل 4 دبلوماسيين إلى العاصمة السورية دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها منذ 12 عاماً.
وأضاف جان نويل بارو، أن "البعثة المكونة من 4 أعضاء ستغادر إلى سوريا يوم الثلاثاء (المقبل)، للمرة الأولى منذ 12 عاما".
وقال بارو لراديو "فرانس إنتر"، إن "هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين تم إرسالهم إلى سوريا، سيكون استعادة نفوذنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان".
ورفعت تركيا، يوم أمس السبت، علمها فوق مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إعادة افتتاحها.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "العلم التركي رُفع فوق مبنى سفارة أنقرة بدمشق، بعد توقف دام 12 عاما".
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.