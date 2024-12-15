فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
13:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
18:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241215/فرنسا-ترسل-4-دبلوماسيين-إلى-سوريا-لأول-مرة-منذ-12-عاما-1095811272.html
فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما
فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الفرنسي بالإنابة جان نويل بارو، بأن فرنسا سترسل 4 دبلوماسيين إلى العاصمة السورية دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها منذ 12 عاماً. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T15:27+0000
2024-12-15T15:27+0000
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104016/23/1040162352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b2ed2bd028444b0007c32d1f62abc4b.jpg
وأضاف جان نويل بارو، أن "البعثة المكونة من 4 أعضاء ستغادر إلى سوريا يوم الثلاثاء (المقبل)، للمرة الأولى منذ 12 عاما".وقال بارو لراديو "فرانس إنتر"، إن "هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين تم إرسالهم إلى سوريا، سيكون استعادة نفوذنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان".ورفعت تركيا، يوم أمس السبت، علمها فوق مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إعادة افتتاحها.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "العلم التركي رُفع فوق مبنى سفارة أنقرة بدمشق، بعد توقف دام 12 عاما".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241215/وزير-الخارجية-الفرنسي-ينفي-تورط-استخبارات-بلاده-في-خطط-لزعزعة-استقرار-الجزائر-1095810757.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104016/23/1040162352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1559591051793953b81e51ae199b3aad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي

فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما

15:27 GMT 15.12.2024
© Fotolia / Kovalenkovpetrمبنى وزارة الخارجية الفرنسية
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Fotolia / Kovalenkovpetr
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الفرنسي بالإنابة جان نويل بارو، بأن فرنسا سترسل 4 دبلوماسيين إلى العاصمة السورية دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها منذ 12 عاماً.
وأضاف جان نويل بارو، أن "البعثة المكونة من 4 أعضاء ستغادر إلى سوريا يوم الثلاثاء (المقبل)، للمرة الأولى منذ 12 عاما".
وقال بارو لراديو "فرانس إنتر"، إن "هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين تم إرسالهم إلى سوريا، سيكون استعادة نفوذنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان".
ورفعت تركيا، يوم أمس السبت، علمها فوق مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إعادة افتتاحها.
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
وزير الخارجية الفرنسي ينفي تورط استخبارات بلاده في خطط لزعزعة استقرار الجزائر
14:50 GMT
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "العلم التركي رُفع فوق مبنى سفارة أنقرة بدمشق، بعد توقف دام 12 عاما".
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала