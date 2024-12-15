https://sarabic.ae/20241215/وزير-الخارجية-الفرنسي-ينفي-تورط-استخبارات-بلاده-في-خطط-لزعزعة-استقرار-الجزائر-1095810757.html

وزير الخارجية الفرنسي ينفي تورط استخبارات بلاده في خطط لزعزعة استقرار الجزائر

وزير الخارجية الفرنسي ينفي تورط استخبارات بلاده في خطط لزعزعة استقرار الجزائر

سبوتنيك عربي

نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية في خطط لزعزعة استقرار الجزائر. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T14:50+0000

2024-12-15T14:50+0000

2024-12-15T14:50+0000

العالم العربي

العالم

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/13/1050192327_0:0:2208:1242_1920x0_80_0_0_b6bf30b3ff008aa739ee53aca6eea177.jpg

وقال بارو، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، ردا على سؤال حول تورط الاستخبارات الفرنسية في خطط لزعزعة استقرار الجزائر: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وقد تحدثت مع سفيرنا في الجزائر، وأكدت دعمنا له".وأضاف: "الرئيسان ماكرون وتبون، وضعا في 2022، خارطة طريق ترسم العلاقة بين البلدين، ونعرب عن أملنا في استمرارها لكونها في مصلحة فرنسا والجزائر".وقالت صحيفة "الخبر" المحلية، إن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، استدعت، السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مؤخرا، وجرى إبلاغه باستياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق لم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها.وأضافت أنه خلال اللقاء الذي تم بموجب الاستدعاء، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة طلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده، وذلك على خلفية تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي التي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية بنوايا باريس السيئة التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها.وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى إبلاغ السفير الفرنسي بأنه "نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فإن الجزائر التي ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية لن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية".وبحسب الصحيفة فإن "من الأدلة المقدمة للسفير الفرنسي، تم الكشف عن سلسلة من الأعمال العدائية التي جرى التخطيط لها، محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الإرهابية المسماة "الماك" بزعامة الإرهابي المطلوب من القضاء الجزائري فرحات مهني المقيم تحت رعاية وحماية فرنسية رسمية".كما جرى إطلاع السفير الفرنسي على "العديد من التصرفات الفرنسية العدائية تجاه الجزائر، من بينها الاجتماعات المتكررة التي يتم تنظيمها داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معروفة بعدائها لمؤسسات الدولة، وكذلك الحماية التي تقدمها باريس لأعضاء ناشطين في المجموعات الإرهابية "رشاد" و"الماك"، الذين يمارسون أنشطتهم التخريبية دون أي قلق".هذا وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الأخيرة توترا على خلفية اعتراف باريس بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية.

https://sarabic.ae/20241215/مقتل-5-أشخاص-بينهم-2-من-قوات-الأمن-خلال-إطلاق-نار-شمالي-فرنسا-1095797854.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, أخبار فرنسا