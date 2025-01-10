الجامع الأموي كما لم تشهده من قبل... قتلى ومصابون داخل "درة دمشق"... فيديو

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اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
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29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
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27 د
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12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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16 د
عرب بوينت بودكاست
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حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
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العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
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صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
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الجامع الأموي كما لم تشهده من قبل... قتلى ومصابون داخل "درة دمشق"... فيديو
الجامع الأموي كما لم تشهده من قبل... قتلى ومصابون داخل "درة دمشق"... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وتم تسجيل عدد من الإصابات في حادث تدافع في المسجد الأموي، في العاصمة السورية دمشق. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T13:13+0000
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كما تم تسجيل حالات إغماء واختناق، نتيجة تدافع المئات من المواطنين السوريين في الجامع الأموي في مدينة دمشق، بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد، حسبما ذكرته مصادر إعلامية سورية.وأطلقت قوات ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، النار في الهواء لتفريق تلك التجمعات، وسط معلومات تتحدث عن تسجيل 3 وفيات وإصابة العشرات بكسور وجروح بينهم نساء وأطفال نتيجة التدافع والازدحام.ما مصير 7 آلاف جندي معتقل في سجون الحكومة المؤقتة بسورياكيف تسببت مصر وسوريا بوضع ألواح شمسية فوق البيت الأبيض
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجامع الأموي كما لم تشهده من قبل... قتلى ومصابون داخل "درة دمشق"... فيديو

13:13 GMT 10.01.2025
© Sputnik . mohamad damorإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Sputnik . mohamad damor
تابعنا عبر
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وتم تسجيل عدد من الإصابات في حادث تدافع في المسجد الأموي، في العاصمة السورية دمشق.
كما تم تسجيل حالات إغماء واختناق، نتيجة تدافع المئات من المواطنين السوريين في الجامع الأموي في مدينة دمشق، بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد، حسبما ذكرته مصادر إعلامية سورية.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتاعي فيديو لحادث التدافع وجموع المصلين داخل المسجد، وهم يحاولون إجلاء المصابين.

وأطلقت قوات ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، النار في الهواء لتفريق تلك التجمعات، وسط معلومات تتحدث عن تسجيل 3 وفيات وإصابة العشرات بكسور وجروح بينهم نساء وأطفال نتيجة التدافع والازدحام.
ما مصير 7 آلاف جندي معتقل في سجون الحكومة المؤقتة بسوريا
كيف تسببت مصر وسوريا بوضع ألواح شمسية فوق البيت الأبيض
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