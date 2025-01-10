https://sarabic.ae/20250110/الجامع-الأموي-كما-لم-تشهده-من-قبل-قتلى-ومصابون-داخل-درة-دمشق-فيديو-1096657155.html
الجامع الأموي كما لم تشهده من قبل... قتلى ومصابون داخل "درة دمشق"... فيديو
الجامع الأموي كما لم تشهده من قبل... قتلى ومصابون داخل "درة دمشق"... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وتم تسجيل عدد من الإصابات في حادث تدافع في المسجد الأموي، في العاصمة السورية دمشق. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T13:13+0000
2025-01-10T13:13+0000
2025-01-10T13:13+0000
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كما تم تسجيل حالات إغماء واختناق، نتيجة تدافع المئات من المواطنين السوريين في الجامع الأموي في مدينة دمشق، بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد، حسبما ذكرته مصادر إعلامية سورية.وأطلقت قوات ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، النار في الهواء لتفريق تلك التجمعات، وسط معلومات تتحدث عن تسجيل 3 وفيات وإصابة العشرات بكسور وجروح بينهم نساء وأطفال نتيجة التدافع والازدحام.ما مصير 7 آلاف جندي معتقل في سجون الحكومة المؤقتة بسورياكيف تسببت مصر وسوريا بوضع ألواح شمسية فوق البيت الأبيض
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجامع الأموي كما لم تشهده من قبل... قتلى ومصابون داخل "درة دمشق"... فيديو
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وتم تسجيل عدد من الإصابات في حادث تدافع في المسجد الأموي، في العاصمة السورية دمشق.
كما تم تسجيل حالات إغماء واختناق، نتيجة تدافع المئات من المواطنين السوريين في الجامع الأموي في مدينة دمشق، بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد، حسبما ذكرته مصادر إعلامية سورية.
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتاعي فيديو لحادث التدافع وجموع المصلين داخل المسجد، وهم يحاولون إجلاء المصابين.
وأطلقت قوات ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، النار في الهواء لتفريق تلك التجمعات، وسط معلومات تتحدث عن تسجيل 3 وفيات وإصابة العشرات بكسور وجروح بينهم نساء وأطفال نتيجة التدافع والازدحام.