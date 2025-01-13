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قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق بجنوب وشرق لبنان.. فيديو
قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق بجنوب وشرق لبنان.. فيديو
سبوتنيك عربي
شنت طائرات إسرائيلية، مساء الأحد، عدة غارات جوية على مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T00:28+0000
2025-01-13T00:28+0000
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وقالت مصادر لبنانية لمراسل "سبوتنيك" إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت الأودية الواقعة بين بلدات حومين الفوقا ورومين ودير الزهراني في جنوب لبنان.وذكرت أن "طبيعة المواقع المستهدفة لم تُعرف بعد، وبانتظار الكشف على المواقع التي تم قصفها لمعرفة ماهيتها وهل هناك أي ضحايا في المكان".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف بعض الطرق على طول الحدود اللبنانية السورية تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله.وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات الماضية، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات استخباراتية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لحزب الله في لبنان"، مشيرًا إلى أن "من بين الأهداف التي تم ضربها موقع لإطلاق الصواريخ وموقع عسكري وطرق على طول الحدود السورية اللبنانية تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله".وأضاف: "قبل تنفيذ الضربة، تم عرض التهديد الذي تشكله الأهداف على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي على آلية مراقبة تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ولم يتم التعامل مع التهديدات".وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حصري
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حصري
قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق بجنوب وشرق لبنان.. فيديو
00:28 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 00:29 GMT 13.01.2025)
حصري
شنت طائرات إسرائيلية، مساء الأحد، عدة غارات جوية على مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان.
وقالت مصادر لبنانية لمراسل "سبوتنيك" إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت الأودية الواقعة بين بلدات حومين الفوقا ورومين ودير الزهراني في جنوب لبنان.
وأضافت أن "الغارات على جنوب لبنان كانت عنيفة وشوهدت النيران، فيما تصاعد للدخان من مناطق بعيدة عنها نظراً لشدة القصف".
وذكرت أن "طبيعة المواقع المستهدفة لم تُعرف بعد، وبانتظار الكشف على المواقع التي تم قصفها لمعرفة ماهيتها وهل هناك أي ضحايا في المكان".
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف بعض الطرق على طول الحدود اللبنانية السورية تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله.
وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات الماضية، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات استخباراتية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لحزب الله في لبنان"، مشيرًا إلى أن "من بين الأهداف التي تم ضربها موقع لإطلاق الصواريخ وموقع عسكري وطرق على طول الحدود السورية اللبنانية تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله".
وأضاف: "قبل تنفيذ الضربة، تم عرض التهديد الذي تشكله الأهداف على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي على آلية مراقبة تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ولم يتم التعامل مع التهديدات".
وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.