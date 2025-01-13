قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق بجنوب وشرق لبنان.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250113/قصف-إسرائيلي-يستهدف-عدة-مناطق-بجنوب-وشرق-لبنان-فيديو-1096735862.html
قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق بجنوب وشرق لبنان.. فيديو
قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق بجنوب وشرق لبنان.. فيديو
سبوتنيك عربي
شنت طائرات إسرائيلية، مساء الأحد، عدة غارات جوية على مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T00:28+0000
2025-01-13T00:29+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
قصف إسرائيلي
طوفان الأقصى
أخبار حزب الله
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094893206_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_273dda2fbfb3115ec9519f4b95ac45a8.jpg
وقالت مصادر لبنانية لمراسل "سبوتنيك" إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت الأودية الواقعة بين بلدات حومين الفوقا ورومين ودير الزهراني في جنوب لبنان.وذكرت أن "طبيعة المواقع المستهدفة لم تُعرف بعد، وبانتظار الكشف على المواقع التي تم قصفها لمعرفة ماهيتها وهل هناك أي ضحايا في المكان".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف بعض الطرق على طول الحدود اللبنانية السورية تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله.وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات الماضية، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات استخباراتية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لحزب الله في لبنان"، مشيرًا إلى أن "من بين الأهداف التي تم ضربها موقع لإطلاق الصواريخ وموقع عسكري وطرق على طول الحدود السورية اللبنانية تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله".وأضاف: "قبل تنفيذ الضربة، تم عرض التهديد الذي تشكله الأهداف على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي على آلية مراقبة تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ولم يتم التعامل مع التهديدات".وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094893206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a77ea986af5c3ac3f54fc381f7b72c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حصري
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حصري

قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق بجنوب وشرق لبنان.. فيديو

00:28 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 00:29 GMT 13.01.2025)
© AP Photo / Bilal Husseinتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
حصري
شنت طائرات إسرائيلية، مساء الأحد، عدة غارات جوية على مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان.
وقالت مصادر لبنانية لمراسل "سبوتنيك" إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت الأودية الواقعة بين بلدات حومين الفوقا ورومين ودير الزهراني في جنوب لبنان.

وأضافت أن "الغارات على جنوب لبنان كانت عنيفة وشوهدت النيران، فيما تصاعد للدخان من مناطق بعيدة عنها نظراً لشدة القصف".

وذكرت أن "طبيعة المواقع المستهدفة لم تُعرف بعد، وبانتظار الكشف على المواقع التي تم قصفها لمعرفة ماهيتها وهل هناك أي ضحايا في المكان".
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف بعض الطرق على طول الحدود اللبنانية السورية تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله.
وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات الماضية، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات استخباراتية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لحزب الله في لبنان"، مشيرًا إلى أن "من بين الأهداف التي تم ضربها موقع لإطلاق الصواريخ وموقع عسكري وطرق على طول الحدود السورية اللبنانية تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله".
وأضاف: "قبل تنفيذ الضربة، تم عرض التهديد الذي تشكله الأهداف على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي على آلية مراقبة تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ولم يتم التعامل مع التهديدات".
وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала