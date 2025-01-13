https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-خطاب-القسم-لجوزيف-عون-يعطي-أملا-للبنانيين-ونواف-سلام-الخيار-المناسب-1096744528.html
نائب لبناني: خطاب القسم لجوزيف عون يعطي أملا للبنانيين... ونواف سلام الخيار المناسب
نائب لبناني: خطاب القسم لجوزيف عون يعطي أملا للبنانيين... ونواف سلام الخيار المناسب
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T09:41+0000
2025-01-13T09:41+0000
2025-01-13T09:41+0000
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وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ " الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية". وأضاف أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري، اليوم الاثنين، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.
https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-تكتل-الاعتدال-سيسمي-ميقاتي-وحريصون-على-عودة-لبنان-إلى-محيطه-العربي-1096743081.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
نائب لبناني: خطاب القسم لجوزيف عون يعطي أملا للبنانيين... ونواف سلام الخيار المناسب
حصري
أكد النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ " الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية". وأضاف أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".
كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ " مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".
يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري، اليوم الاثنين، استشارات مع الكتل النيابية
تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات
النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.