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09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
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نائب لبناني: خطاب القسم لجوزيف عون يعطي أملا للبنانيين... ونواف سلام الخيار المناسب
نائب لبناني: خطاب القسم لجوزيف عون يعطي أملا للبنانيين... ونواف سلام الخيار المناسب
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T09:41+0000
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وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ " الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية". وأضاف أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري، اليوم الاثنين، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.
https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-تكتل-الاعتدال-سيسمي-ميقاتي-وحريصون-على-عودة-لبنان-إلى-محيطه-العربي-1096743081.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب لبناني: خطاب القسم لجوزيف عون يعطي أملا للبنانيين... ونواف سلام الخيار المناسب

09:41 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون خلال تأدية مراسم اليمين الدستورية إلى جانب رئيس مجلس الواب نبيه بري
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال تأدية مراسم اليمين الدستورية إلى جانب رئيس مجلس الواب نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أكد النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ " الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية". وأضاف أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".
كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ " مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
نائب لبناني: تكتل "الاعتدال" سيسمي ميقاتي وحريصون على عودة لبنان إلى محيطه العربي
09:21 GMT
يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري، اليوم الاثنين، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
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