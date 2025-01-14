رئيس الوزراء اللبناني المكلف: التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ع الموجة مع ايلي
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03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250114/رئيس-الوزراء-اللبناني-المكلف-التصدي-لنتائج-العدوان-الإسرائيلي-الأخير-من-أهم-التحديات-التي-تواجهنا-1096779396.html
رئيس الوزراء اللبناني المكلف: التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا
رئيس الوزراء اللبناني المكلف: التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا
سبوتنيك عربي
تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، "بالعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين لبناء دولة حديثة ومدنية وعادلة". 14.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال سلام، في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، إنه "حان الوقت لبناء دولة قائمة على العدالة والأمن"، مضيفًا أن "إعادة الإعمار ليست وعدا إنما التزام".وأكد أن "التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم"، متابعًا: "واجبنا إعادة إعمار وعودة السكان إلى بيروت والجنوب والبقاع".وشدد سلام، على أنه "حان الوقت لبدء فصل جديد ليكون لبنان بلدا لجميع المواطنين"، مؤكدا أن حكومته ستعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها.وأضاف: "سنضع برنامجا اقتصاديا قويا لتأمين فرص أفضل للأجيال القادمة وسنعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة إعمار القرى المهدمة"، مردفًا: "سنعمل بكل طاقاتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت".وختم نواف سلام كلمته، بالقول إن "يده ممدودة للجميع للانطلاق سويا في مهمة الإصلاح وإعادة الإعمار".أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء أمس الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.وقالت الرئاسة اللبنانية إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد 9 آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائباً أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائباً يضمهم البرلمان".ولم تسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب "حزب الله"، أي شخص لرئاسة الحكومة، كما لم تسم كتلة "التنمية والتحرير" التي تضم نواب "حركة أمل"، أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية"، مضيفا أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".
https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-تكتل-الاعتدال-سيسمي-ميقاتي-وحريصون-على-عودة-لبنان-إلى-محيطه-العربي-1096743081.html
https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-لبنان-على-أبواب-تغيير-كبير-وفرص-تكليف-نواف-سلام-متقدمة-1096744822.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء اللبناني المكلف: التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا

12:18 GMT 14.01.2025
© AP Photo / Anonymousالرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Anonymous
تابعنا عبر
تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، "بالعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين لبناء دولة حديثة ومدنية وعادلة".
وقال سلام، في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، إنه "حان الوقت لبناء دولة قائمة على العدالة والأمن"، مضيفًا أن "إعادة الإعمار ليست وعدا إنما التزام".
وأكد أن "التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم"، متابعًا: "واجبنا إعادة إعمار وعودة السكان إلى بيروت والجنوب والبقاع".
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
نائب لبناني: تكتل "الاعتدال" سيسمي ميقاتي وحريصون على عودة لبنان إلى محيطه العربي
أمس, 09:21 GMT
وشدد سلام، على أنه "حان الوقت لبدء فصل جديد ليكون لبنان بلدا لجميع المواطنين"، مؤكدا أن حكومته ستعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها.
وأضاف: "سنضع برنامجا اقتصاديا قويا لتأمين فرص أفضل للأجيال القادمة وسنعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة إعمار القرى المهدمة"، مردفًا: "سنعمل بكل طاقاتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت".
وختم نواف سلام كلمته، بالقول إن "يده ممدودة للجميع للانطلاق سويا في مهمة الإصلاح وإعادة الإعمار".
أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء أمس الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد 9 آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائباً أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائباً يضمهم البرلمان".
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان على أبواب تغيير كبير وفرص تكليف نواف سلام متقدمة
أمس, 09:40 GMT
ولم تسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب "حزب الله"، أي شخص لرئاسة الحكومة، كما لم تسم كتلة "التنمية والتحرير" التي تضم نواب "حركة أمل"، أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.
وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية"، مضيفا أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".
كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".
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