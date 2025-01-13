https://sarabic.ae/20250113/الرئيس-اللبناني-يكلف-نواف-سلام-رسميا-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1096758219.html
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T17:01+0000
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وقالت الرئاسة اللبنانية، إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائباً أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائباً يضمهم البرلمان".ولم تسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب "حزب الله"، أي شخص لرئاسة الحكومة، كما لم تسم كتلة "التنمية والتحرير" التي تضم نواب "حركة أمل"، أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية"، مضيفا أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري منذ صباح اليوم، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.
https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-تسمية-القاضي-نواف-سلام-لرئاسة-الحكومة-انتصار-للتغيير-وللبنان-1096754317.html
https://sarabic.ae/20250113/النائب-غسان-عطالله-لـسبوتنيك-دعم-نواف-سلام-هو-الخيار-الأنسب-لمصلحة-لبنان-والإصلاحات-المطلوبة-1096755784.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
17:01 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 13.01.2025)
أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
وقالت الرئاسة اللبنانية، إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً
مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائباً أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائباً يضمهم البرلمان".
ولم تسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب "حزب الله"، أي شخص لرئاسة الحكومة، كما لم تسم كتلة "التنمية والتحرير" التي تضم نواب "حركة أمل"، أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.
وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون
إلى رئاسة الجمهورية".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية"، مضيفا أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".
كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".
يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري منذ صباح اليوم، استشارات مع الكتل النيابية
تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات
النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.