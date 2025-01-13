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خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
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https://sarabic.ae/20250113/الرئيس-اللبناني-يكلف-نواف-سلام-رسميا-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1096758219.html
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T17:01+0000
2025-01-13T17:02+0000
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وقالت الرئاسة اللبنانية، إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائباً أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائباً يضمهم البرلمان".ولم تسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب "حزب الله"، أي شخص لرئاسة الحكومة، كما لم تسم كتلة "التنمية والتحرير" التي تضم نواب "حركة أمل"، أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية"، مضيفا أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري منذ صباح اليوم، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.
https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-تسمية-القاضي-نواف-سلام-لرئاسة-الحكومة-انتصار-للتغيير-وللبنان-1096754317.html
https://sarabic.ae/20250113/النائب-غسان-عطالله-لـسبوتنيك-دعم-نواف-سلام-هو-الخيار-الأنسب-لمصلحة-لبنان-والإصلاحات-المطلوبة-1096755784.html
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الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

17:01 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 13.01.2025)
© AP Photo / Anonymousالرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Anonymous
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
وقالت الرئاسة اللبنانية، إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائباً أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائباً يضمهم البرلمان".
ولم تسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب "حزب الله"، أي شخص لرئاسة الحكومة، كما لم تسم كتلة "التنمية والتحرير" التي تضم نواب "حركة أمل"، أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.
القاضي نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
نائب لبناني: تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة "انتصار" للتغيير وللبنان
15:25 GMT
وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية"، مضيفا أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".
كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": دعم نواف سلام هو الخيار الأنسب لمصلحة لبنان والإصلاحات المطلوبة
15:33 GMT
يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري منذ صباح اليوم، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.
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