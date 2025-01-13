https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-تسمية-القاضي-نواف-سلام-لرئاسة-الحكومة-انتصار-للتغيير-وللبنان-1096754317.html

نائب لبناني: تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة "انتصار" للتغيير وللبنان

نائب لبناني: تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة "انتصار" للتغيير وللبنان

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان اللبناني، أديب عبد المسيح، أنّ "تسمية القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة اللبنانية تأتي في إطار ثلاثة محاور أساسية، أولها استكمال النجاح في... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T15:25+0000

2025-01-13T15:25+0000

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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "تسمية نواف سلام لا تمثل هزيمة لأي طرف، بل تهدف إلى تحقيق انتصار للبنان"، وقال: "نريد أن ينتصر البلد، والرأي العام الذي بدأ يظهر منذ يوم أمس غيّر كل ما يتعلق بالتغيير وأثبت أن القوى التغييرية هي الحجر الأساس للبنان الجديد".وفي ما يتعلق بموقفه الشخصي، كشف النائب اللبناني أنه "لم يتلق أي تعليمات خارجية في هذا السياق"، موضحًا أنه "كان قد قرر في البداية دعم النائب فؤاد مخزومي، إلا أنه بعد انسحابه، توجه نحو دعم نواف سلام الذي يمثل القوى التغييرية"، مؤكدا: "لقد حاسبنا كل العهود السابقة على ما ارتكبته، ونعمل الآن من أجل بناء دولة حقيقية".ختامًا، شدد عبد المسيح على أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية تهدف إلى إقامة دولة جديدة قادرة على الوفاء بتطلعات الشعب اللبناني".وحسمت تسمية رئيس الحكومة بعدما حصل القاضي نواف سلام على 73 صوتا حتى اللحظة، مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال المؤقت نجيب ميقاتي حتى الآن.

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