https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-لبنان-على-أبواب-تغيير-كبير-وفرص-تكليف-نواف-سلام-متقدمة-1096744822.html

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان على أبواب تغيير كبير وفرص تكليف نواف سلام متقدمة

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان على أبواب تغيير كبير وفرص تكليف نواف سلام متقدمة

سبوتنيك عربي

أكد النائب اللبناني زياد حواط، عن كتلة "الجمهورية القوية" في البرلمان اللبناني، أن "لبنان على أبواب مرحلة تغيير كبيرة"، مشيرًا إلى أن "بشائر هذا التغيير ظهرت... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T09:40+0000

2025-01-13T09:40+0000

2025-01-13T09:40+0000

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وبيّن حواط، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه "من أجل مواكبة هذا التغيير، يجب أن يتمتع الرئيس المكلف بالكفاءة ويفوز بإجماع أكبر عدد من النواب ليكون شريكًا في إدارة البلد".وبالنسبة للحكومة المقبلة، شدد حواط على أن "الجمهورية القوية" ستشارك في أي حكومة"، مؤكدًا أن "الكتلة ستكون شريكًا فاعلًا في البرلمان، حتى وإن لم يتم تسمية رئيس الحكومة من قبلها".ووجّه النائب في البرلمان اللبناني، رسالة إلى النواب، مؤكدًا أن "هناك مسؤولية كبيرة عليهم في تحديد التكليف، لا سيما في ظل التغيرات الحاصلة على الساحتين الداخلية والخارجية".وختم حواط أن "كتلة الجمهورية القوية قدمت جميع التسهيلات الممكنة للتوصل إلى اسم يتوافق عليه الجميع"، مؤكدًا أن "الكتلة ستكون جزءًا من الحكومة المقبلة وستواصل العمل داخل مجلس الوزراء لضمان إطلاق حكومة العهد والإصلاح في لبنان".

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