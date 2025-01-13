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نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان على أبواب تغيير كبير وفرص تكليف نواف سلام متقدمة
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان على أبواب تغيير كبير وفرص تكليف نواف سلام متقدمة
سبوتنيك عربي
أكد النائب اللبناني زياد حواط، عن كتلة "الجمهورية القوية" في البرلمان اللبناني، أن "لبنان على أبواب مرحلة تغيير كبيرة"، مشيرًا إلى أن "بشائر هذا التغيير ظهرت... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T09:40+0000
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وبيّن حواط، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه "من أجل مواكبة هذا التغيير، يجب أن يتمتع الرئيس المكلف بالكفاءة ويفوز بإجماع أكبر عدد من النواب ليكون شريكًا في إدارة البلد".وبالنسبة للحكومة المقبلة، شدد حواط على أن "الجمهورية القوية" ستشارك في أي حكومة"، مؤكدًا أن "الكتلة ستكون شريكًا فاعلًا في البرلمان، حتى وإن لم يتم تسمية رئيس الحكومة من قبلها".ووجّه النائب في البرلمان اللبناني، رسالة إلى النواب، مؤكدًا أن "هناك مسؤولية كبيرة عليهم في تحديد التكليف، لا سيما في ظل التغيرات الحاصلة على الساحتين الداخلية والخارجية".وختم حواط أن "كتلة الجمهورية القوية قدمت جميع التسهيلات الممكنة للتوصل إلى اسم يتوافق عليه الجميع"، مؤكدًا أن "الكتلة ستكون جزءًا من الحكومة المقبلة وستواصل العمل داخل مجلس الوزراء لضمان إطلاق حكومة العهد والإصلاح في لبنان".
https://sarabic.ae/20250113/نائب-لبناني-تكتل-الاعتدال-سيسمي-ميقاتي-وحريصون-على-عودة-لبنان-إلى-محيطه-العربي-1096743081.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, لبنان
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, لبنان

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان على أبواب تغيير كبير وفرص تكليف نواف سلام متقدمة

09:40 GMT 13.01.2025
© Unsplash /AHMAD BADER علم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Unsplash /AHMAD BADER
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أكد النائب اللبناني زياد حواط، عن كتلة "الجمهورية القوية" في البرلمان اللبناني، أن "لبنان على أبواب مرحلة تغيير كبيرة"، مشيرًا إلى أن "بشائر هذا التغيير ظهرت من خلال خطاب قسم رئيس الجمهورية".
وبيّن حواط، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه "من أجل مواكبة هذا التغيير، يجب أن يتمتع الرئيس المكلف بالكفاءة ويفوز بإجماع أكبر عدد من النواب ليكون شريكًا في إدارة البلد".

وأشار إلى أن "الكتلة تتلاقى مع العديد من التغييريين والنواب الآخرين حول اسم القاضي نواف سلام، الذي يعتبرونه فرصة متقدمة، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع جميع الكتل السياسية".

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وبالنسبة للحكومة المقبلة، شدد حواط على أن "الجمهورية القوية" ستشارك في أي حكومة"، مؤكدًا أن "الكتلة ستكون شريكًا فاعلًا في البرلمان، حتى وإن لم يتم تسمية رئيس الحكومة من قبلها".

ولفت إلى أن "كتلة الجمهورية القوية ستراقب عمل الحكومة من الداخل لضمان إعادة البلد إلى مساره الصحيح"، معتبرًا أن "الحديث عن توزيع الحقائب الوزارية في هذه المرحلة مبكر ويجب أولًا حسم مسألة التكليف".

ووجّه النائب في البرلمان اللبناني، رسالة إلى النواب، مؤكدًا أن "هناك مسؤولية كبيرة عليهم في تحديد التكليف، لا سيما في ظل التغيرات الحاصلة على الساحتين الداخلية والخارجية".
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وأشار النائب حواط إلى أن "التكليف لا يزال قيد المناقشة"، مؤكدًا أن معلوماته تشير إلى أن "الرئيس نجيب ميقاتي، له دور كبير في المرحلة المقبلة".

وختم حواط أن "كتلة الجمهورية القوية قدمت جميع التسهيلات الممكنة للتوصل إلى اسم يتوافق عليه الجميع"، مؤكدًا أن "الكتلة ستكون جزءًا من الحكومة المقبلة وستواصل العمل داخل مجلس الوزراء لضمان إطلاق حكومة العهد والإصلاح في لبنان".
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