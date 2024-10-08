https://sarabic.ae/20241008/نائب-في-البرلمان-اللبناني-عن-الاعتدال-الوطني-جولتنا-تهدف-لتعزيز-الحوار-بين-الأطراف-المختلفة--1093540375.html

نائب في البرلمان اللبناني عن "الاعتدال الوطني": جولتنا تهدف لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة

نائب في البرلمان اللبناني عن "الاعتدال الوطني": جولتنا تهدف لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة

سبوتنيك عربي

أكد أحمد الخير، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الاعتدال الوطني"، على "أهمية تكريس مفهوم التوافق الوطني في ظل الظروف الراهنة"، مشيرًا إلى أن "كتلته تقوم... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T10:42+0000

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وأوضح الخير في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الأخير، أطلقا مبادرة واضحة تستهدف الوصول إلى وقف الحرب من خلال تطبيق القرارات الدولية"، معتبرًا أن "الانطلاقة الحالية تتجه نحو مجموعة من الأسماء الرئاسية، التي يمكن أن يتوافق عليها اللبنانيون".وأوضح الخير أن "كل مرشح محاط بانقسام عمودي في البلاد، مما يجعل حظوظه شبه معدومة".وأكد الخير أن "مهمتهم تكمن في البحث عن مجموعة من الأسماء الرئاسية، التي تكون مقبولة من قبل الجميع"، مشدداً على "ضرورة التوافق الوطني في هذه المرحلة الحساسة".

https://sarabic.ae/20241007/نائب-لبناني-لا-توجد-معلومات-مؤكدة-حول-استخدام-إسرائيل-لليورانيوم-المنضب-في-لبنان-1093525240.html

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