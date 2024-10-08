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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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نائب في البرلمان اللبناني عن "الاعتدال الوطني": جولتنا تهدف لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة
نائب في البرلمان اللبناني عن "الاعتدال الوطني": جولتنا تهدف لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة
سبوتنيك عربي
أكد أحمد الخير، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الاعتدال الوطني"، على "أهمية تكريس مفهوم التوافق الوطني في ظل الظروف الراهنة"، مشيرًا إلى أن "كتلته تقوم... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح الخير في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الأخير، أطلقا مبادرة واضحة تستهدف الوصول إلى وقف الحرب من خلال تطبيق القرارات الدولية"، معتبرًا أن "الانطلاقة الحالية تتجه نحو مجموعة من الأسماء الرئاسية، التي يمكن أن يتوافق عليها اللبنانيون".وأوضح الخير أن "كل مرشح محاط بانقسام عمودي في البلاد، مما يجعل حظوظه شبه معدومة".وأكد الخير أن "مهمتهم تكمن في البحث عن مجموعة من الأسماء الرئاسية، التي تكون مقبولة من قبل الجميع"، مشدداً على "ضرورة التوافق الوطني في هذه المرحلة الحساسة".
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

نائب في البرلمان اللبناني عن "الاعتدال الوطني": جولتنا تهدف لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة

10:42 GMT 08.10.2024
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo
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حصري
أكد أحمد الخير، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الاعتدال الوطني"، على "أهمية تكريس مفهوم التوافق الوطني في ظل الظروف الراهنة"، مشيرًا إلى أن "كتلته تقوم بجولة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة".
وأوضح الخير في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الأخير، أطلقا مبادرة واضحة تستهدف الوصول إلى وقف الحرب من خلال تطبيق القرارات الدولية"، معتبرًا أن "الانطلاقة الحالية تتجه نحو مجموعة من الأسماء الرئاسية، التي يمكن أن يتوافق عليها اللبنانيون".

ولفت النائب اللبناني إلى أن "هناك فجوة بين ما يُقال في الساحة السياسية وما يُطبق على الأرض"، معتبراً أن "الواقع الحالي يحتاج إلى انتخاب رئيس جديد".

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وأوضح الخير أن "كل مرشح محاط بانقسام عمودي في البلاد، مما يجعل حظوظه شبه معدومة".

وأضاف: "جولتنا هي لتقريب وجهات النظر والسعي نحو الوصول إلى مساحات مشتركة لانتخاب رئيس للجمهورية، وإن مصلحة البلد تكمن في انتخاب رئيس لبناني توافقي، والأسماء المطروحة اليوم عديدة، تبدأ باسم قائد الجيش العماد جوزف عون".

وأكد الخير أن "مهمتهم تكمن في البحث عن مجموعة من الأسماء الرئاسية، التي تكون مقبولة من قبل الجميع"، مشدداً على "ضرورة التوافق الوطني في هذه المرحلة الحساسة".
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