https://sarabic.ae/20241008/نائب-في-البرلمان-اللبناني-عن-الاعتدال-الوطني-جولتنا-تهدف-لتعزيز-الحوار-بين-الأطراف-المختلفة--1093540375.html
نائب في البرلمان اللبناني عن "الاعتدال الوطني": جولتنا تهدف لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة
نائب في البرلمان اللبناني عن "الاعتدال الوطني": جولتنا تهدف لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة
سبوتنيك عربي
أكد أحمد الخير، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الاعتدال الوطني"، على "أهمية تكريس مفهوم التوافق الوطني في ظل الظروف الراهنة"، مشيرًا إلى أن "كتلته تقوم... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T10:42+0000
2024-10-08T10:42+0000
2024-10-08T10:42+0000
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وأوضح الخير في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الأخير، أطلقا مبادرة واضحة تستهدف الوصول إلى وقف الحرب من خلال تطبيق القرارات الدولية"، معتبرًا أن "الانطلاقة الحالية تتجه نحو مجموعة من الأسماء الرئاسية، التي يمكن أن يتوافق عليها اللبنانيون".وأوضح الخير أن "كل مرشح محاط بانقسام عمودي في البلاد، مما يجعل حظوظه شبه معدومة".وأكد الخير أن "مهمتهم تكمن في البحث عن مجموعة من الأسماء الرئاسية، التي تكون مقبولة من قبل الجميع"، مشدداً على "ضرورة التوافق الوطني في هذه المرحلة الحساسة".
https://sarabic.ae/20241007/نائب-لبناني-لا-توجد-معلومات-مؤكدة-حول-استخدام-إسرائيل-لليورانيوم-المنضب-في-لبنان-1093525240.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
نائب في البرلمان اللبناني عن "الاعتدال الوطني": جولتنا تهدف لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة
حصري
أكد أحمد الخير، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الاعتدال الوطني"، على "أهمية تكريس مفهوم التوافق الوطني في ظل الظروف الراهنة"، مشيرًا إلى أن "كتلته تقوم بجولة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة".
وأوضح الخير في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الأخير، أطلقا مبادرة واضحة تستهدف الوصول إلى وقف الحرب من خلال
تطبيق القرارات الدولية"، معتبرًا أن "الانطلاقة الحالية تتجه نحو مجموعة من الأسماء الرئاسية، التي يمكن أن يتوافق عليها اللبنانيون".
ولفت النائب اللبناني إلى أن "هناك فجوة بين ما يُقال في الساحة السياسية وما يُطبق على الأرض"، معتبراً أن "الواقع الحالي يحتاج إلى انتخاب رئيس جديد".
وأوضح الخير أن "كل مرشح محاط بانقسام عمودي في البلاد، مما يجعل حظوظه شبه معدومة".
وأضاف: "جولتنا هي لتقريب وجهات النظر والسعي نحو الوصول إلى مساحات مشتركة لانتخاب رئيس للجمهورية، وإن مصلحة البلد تكمن في انتخاب رئيس لبناني توافقي، والأسماء المطروحة اليوم عديدة، تبدأ باسم قائد الجيش العماد جوزف عون".
وأكد الخير أن "مهمتهم تكمن في البحث عن مجموعة من الأسماء الرئاسية
، التي تكون مقبولة من قبل الجميع"، مشدداً على "ضرورة التوافق الوطني في هذه المرحلة الحساسة".