https://sarabic.ae/20250123/استثمار-ضخم-في-لبنان-ملياردير-عربي-يضع-شرطا-واحدا-قبل-التنفيذ-1097071525.html

استثمار ضخم في لبنان... ملياردير عربي يضع شرطا واحدا قبل التنفيذ

استثمار ضخم في لبنان... ملياردير عربي يضع شرطا واحدا قبل التنفيذ

سبوتنيك عربي

كشف أحد رجال الأعمال العرب، اليوم الخميس، عن نيته الاستثمار بمشاريع ضخمة عدة في لبنان من شأنها أن تنعش اقتصاد البلاد، مقابل شرط واحد. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T11:39+0000

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صرح رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور، أنه يعتزم الاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة. وجاء هذا التصريح في منشور نشره الحبتور على منصة "إكس"، قائلا: "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به".وأضاف الحبتور أن "أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون في الحكومة المقبلة مكان لأي تبعية أو محاصصة أو وجود لمن تسببوا في خراب لبنان، وانهيار اقتصاده. هذه المرحلة تتطلب قادة مخلصين، فريق وزاري من الكفاءات والخبرات، يعمل بإخلاص لوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".وتابع الحبتور: "لحظة مفصلية وفرصة ذهبية لجعل لبنان وجهة جاذبة للاستثمارات، وفتح صفحة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أنه "بعد كل ما مر به، لبنان يستحق أن يعيش وأن ينهض بشعبه. المسؤولية اليوم على عاتق القادة لاتخاذ القرارات الصائبة وبناء حكومة تليق بطموحات اللبنانيين".وخلص الحبتور إلى أن "لبنان يستحق الحياة، وأدعو الجميع للعمل بكل صدق لتحقيق هذا الحلم وجعله واقعا ملموسا".بينها دولتنا عربيتان... 8 دول أفريقية تشهد تطورات في مصافي التكرير دولة عربية تستعد للاستحواذ على أكبر منجم ذهب في العالم

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