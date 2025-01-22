https://sarabic.ae/20250122/نائب-في-البرلمان-اللبناني-لـسبوتنيك-سلام-والثنائي-الشيعي-اتفقا-على-الحقائب-ووزارة-المالية-1097038793.html

نائب في البرلمان اللبناني لـ"سبوتنيك": سلام و"الثنائي الشيعي" اتفقا على الحقائب ووزارة المالية

نائب في البرلمان اللبناني لـ"سبوتنيك": سلام و"الثنائي الشيعي" اتفقا على الحقائب ووزارة المالية

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان اللبناني عن "كتلة التنمية والتحرير"، قاسم هاشم، أن لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام رؤيته الخاصة وفق ما يراه مناسباً لتشكيل... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T12:53+0000

2025-01-22T12:53+0000

2025-01-22T12:53+0000

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وشدد النائب هاشم عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن التفاهم بين الرئيس المكلف و"الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، حول وزارة المالية كان واضحاً منذ البداية، مؤكداً ان هذا الموضوع أصبح شبه نهائي.وفيما يتعلق بالضجة الإعلامية التي أثيرت بعد طرح اسم النائب ياسين جابر، لتولي وزارة المالية، أوضح ضيف "سبوتنيك"، أن الأمر لا يقف عند الاسم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لديه مرونة في هذا الموضوع، وخيارات كبيرة وكثيرة، مما تملك هذه الخيارات من كفاءات في مجال اختصاصها، جازما، أن الأسماء التي طُرحت هي للتداول إعلامياً فقط، وأنه لم يتم إسقاطها على الوزارات.أما عن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية السيادية بين الأطراف السياسية، رأى النائب هاشم أن الجميع باتوا يتفهمون موضوع بقاء الحقائب السيادية، على ما هي عليه، أما الحقائب الخدماتية فيتم المداورة عليها.وعن الوزارات الخمس التي هي من حصة "الثنائي الشيعي"، أكد النائب هاشم أن هذا الأمر تم الانتهاء منه، والاتفاق عليه وتسميتهم، ونشر الأخبار غير ذلك هي من باب السلبية وليس الإيجابية.النائب اللبناني رازي الحاج لـ "سبوتنيك": للتعاطي الإيجابي مع ملف تشكيل الحكومةرئيسا للحكومة في لبنان... من هو القاضي نواف سلام؟

https://sarabic.ae/20250120/ميقاتي-التوقعات-تشير-إلى-أن-تشكيل-الحكومة-اللبنانية-الجديدة-سيجري-خلال-نهاية-الأسبوع-الجاري-1096987486.html

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