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عرب بوينت بودكاست
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9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
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مرايا العلوم
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250114/رئيسا-للحكومة-في-لبنان-من-هو-القاضي-نواف-سلام-1096782328.html
رئيسا للحكومة في لبنان... من هو القاضي نواف سلام؟
رئيسا للحكومة في لبنان... من هو القاضي نواف سلام؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الرئاسة اللبنانية إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد 9 آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائبًا أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائبًا يضمهم البرلمان". ويستعرض الإنفوغراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، أبرز المحطات السياسية في سيرة رئيس الحكومة اللبناني المنتخب نواف سلامة.وتعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، "بالعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين لبناء دولة حديثة ومدنية وعادلة". وقال سلام، في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، إنه "حان الوقت لبناء دولة قائمة على العدالة والأمن"، مضيفًا أن "إعادة الإعمار ليست وعدا إنما التزام".قد يعجبك أيضا - نائب لبناني لـ"سبوتنيك": التغيير لم يكن يوما سهلا وتسمية القاضي نواف سلام خطوة مهمة
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انفوجرافيك, инфографика, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
انفوجرافيك, инфографика, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

رئيسا للحكومة في لبنان... من هو القاضي نواف سلام؟

13:01 GMT 14.01.2025
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد 9 آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائبًا أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائبًا يضمهم البرلمان".
ويستعرض الإنفوغراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، أبرز المحطات السياسية في سيرة رئيس الحكومة اللبناني المنتخب نواف سلامة.
رئيسا للحكومة في لبنان.. من هو القاضي نواف سلام؟ - سبوتنيك عربي
رئيسا للحكومة في لبنان.. من هو القاضي نواف سلام؟ - سبوتنيك عربي
وتعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، "بالعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين لبناء دولة حديثة ومدنية وعادلة". وقال سلام، في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، إنه "حان الوقت لبناء دولة قائمة على العدالة والأمن"، مضيفًا أن "إعادة الإعمار ليست وعدا إنما التزام".
قد يعجبك أيضا - نائب لبناني لـ"سبوتنيك": التغيير لم يكن يوما سهلا وتسمية القاضي نواف سلام خطوة مهمة
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