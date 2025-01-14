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رئيسا للحكومة في لبنان... من هو القاضي نواف سلام؟
رئيسا للحكومة في لبنان... من هو القاضي نواف سلام؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T13:01+0000
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وقالت الرئاسة اللبنانية إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد 9 آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائبًا أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائبًا يضمهم البرلمان". ويستعرض الإنفوغراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، أبرز المحطات السياسية في سيرة رئيس الحكومة اللبناني المنتخب نواف سلامة.وتعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، "بالعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين لبناء دولة حديثة ومدنية وعادلة". وقال سلام، في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، إنه "حان الوقت لبناء دولة قائمة على العدالة والأمن"، مضيفًا أن "إعادة الإعمار ليست وعدا إنما التزام".قد يعجبك أيضا - نائب لبناني لـ"سبوتنيك": التغيير لم يكن يوما سهلا وتسمية القاضي نواف سلام خطوة مهمة
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انفوجرافيك, инфографика, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
انفوجرافيك, инфографика, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
رئيسا للحكومة في لبنان... من هو القاضي نواف سلام؟
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الاثنين، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً
مقابل تأييد 9 آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائبًا أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائبًا يضمهم البرلمان".
ويستعرض الإنفوغراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، أبرز المحطات السياسية في سيرة رئيس الحكومة اللبناني المنتخب نواف سلامة.
وتعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، "بالعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين لبناء دولة حديثة ومدنية وعادلة". وقال سلام، في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا
، إنه "حان الوقت لبناء دولة قائمة على العدالة والأمن"، مضيفًا أن "إعادة الإعمار ليست وعدا إنما التزام".