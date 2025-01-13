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نائب لبناني لـ"سبوتنيك": التغيير لم يكن يوما سهلا وتسمية القاضي نواف سلام خطوة مهمة
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": التغيير لم يكن يوما سهلا وتسمية القاضي نواف سلام خطوة مهمة
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التغيير"، مارك ضو، أنّ "لبنان يمر في مرحلة انتقالية كبيرة"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد شيء سلس في هذا التحول"، مضيفا أنّ... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T15:49+0000
2025-01-13T15:49+0000
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وأعرب ضو عن تفاؤله في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، قائلاً: "لقد كانت الابتسامة التي ظهرت على وجهي نتيجة لقدرتنا على تلبية آمال الناس مع بداية جديدة في البلد"، مؤكدا أنّ "انتخاب رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام هو خطوة هامة، حيث يعتبر من أهم الشخصيات التي ستشغل هذا المنصب"، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الشخص على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.وأشار ضو إلى أنّ "القرار اللبناني المشترك بتسمية نواف سلاف يأتي في هذا السياق، حيث التزمت الكتل السياسية بتقديم الدعم لهذا الخيار، مما يعكس الحرص على اتخاذ قرارات تخدم مصلحة لبنان في هذه المرحلة الحساسة".وحُسمت تسمية رئيس الحكومة بعدما حصل القاضي نواف سلام على 73 صوتا، مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال المؤقت نجيب ميقاتي حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250113/النائب-غسان-عطالله-لـسبوتنيك-دعم-نواف-سلام-هو-الخيار-الأنسب-لمصلحة-لبنان-والإصلاحات-المطلوبة-1096755784.html
https://sarabic.ae/20250113/إعلام-نواف-سلام-ينال-الأصوات-الكافية-من-البرلمان-ليصبح-رئيسا-لوزراء-لبنان-1096752650.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": التغيير لم يكن يوما سهلا وتسمية القاضي نواف سلام خطوة مهمة

15:49 GMT 13.01.2025
© Getty Images / Mario Tamaالسفير اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام
السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Getty Images / Mario Tama
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أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التغيير"، مارك ضو، أنّ "لبنان يمر في مرحلة انتقالية كبيرة"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد شيء سلس في هذا التحول"، مضيفا أنّ "الجميع بحاجة للتأقلم مع هذه التحولات"، مؤكدًا أنّ "التغيير لم يكن يومًا أمرًا سهلًا".
وأعرب ضو عن تفاؤله في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، قائلاً: "لقد كانت الابتسامة التي ظهرت على وجهي نتيجة لقدرتنا على تلبية آمال الناس مع بداية جديدة في البلد"، مؤكدا أنّ "انتخاب رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام هو خطوة هامة، حيث يعتبر من أهم الشخصيات التي ستشغل هذا المنصب"، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الشخص على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأوضح النائب في البرلمان اللبناني أنّ "لبنان اليوم في حاجة إلى إجماع وطني شامل لإنقاذ البلد"، مشيرًا إلى أنّ "هناك خيارات قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، وحل الأزمات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والعسكرية"، كما شدّد على "أهمية إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان كجزء من استقرار الوضع الإقليمي والدولي".

علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": دعم نواف سلام هو الخيار الأنسب لمصلحة لبنان والإصلاحات المطلوبة
15:33 GMT
وأشار ضو إلى أنّ "القرار اللبناني المشترك بتسمية نواف سلاف يأتي في هذا السياق، حيث التزمت الكتل السياسية بتقديم الدعم لهذا الخيار، مما يعكس الحرص على اتخاذ قرارات تخدم مصلحة لبنان في هذه المرحلة الحساسة".
ونال نواف سلام الأصوات الكافية من النواب اللبنانيين لاختياره لمنصب رئيس الوزراء في لبنان.
القاضي نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
نواف سلام ينال الأصوات الكافية من البرلمان ليصبح رئيسا لوزراء لبنان
14:36 GMT
وحُسمت تسمية رئيس الحكومة بعدما حصل القاضي نواف سلام على 73 صوتا، مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال المؤقت نجيب ميقاتي حتى الآن.
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