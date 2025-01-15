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https://sarabic.ae/20250115/النائب-اللبناني-رازي-الحاج-لـ-سبوتنيك-للتعاطي-الإيجابي-مع-ملف-تشكيل-الحكومة--1096811014.html
النائب اللبناني رازي الحاج لـ "سبوتنيك": للتعاطي الإيجابي مع ملف تشكيل الحكومة
النائب اللبناني رازي الحاج لـ "سبوتنيك": للتعاطي الإيجابي مع ملف تشكيل الحكومة
سبوتنيك عربي
دعا النائب في البرلمان اللبناني رازي الحاج، "حزب الله" للعودة إلى كنف الدولة، وأن يكون حزبا سياسيا لبنانيا غير مسلح، معتبراً أن "حزب الله" و"حركة أمل" لا... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T13:41+0000
2025-01-15T13:41+0000
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النائب الحاج وفي حديث عبر "سبوتنيك"، أشار إلى أنه في حال قرر "الثنائي الشيعي" ألا يتمثلا بالحكومة فهذا لا يعني أنه ليس هناك شيعة يمكن أن يمثلوا الطائفة الشيعية.وعن الاستشارات النيابية غير الملزمة ولقاء الكتل النيابية مع رئيس الحكومة المكلف، شدد الحاج على أن تكتل "الجمهورية القوية"، وبصفتها أكبر تكتل نيابي، سيشارك بالحكومة بحصة وازنة، ولن يطلبوا أكثر مما يحق لهم ولن يقبلوا أيضا بأقل مما يحق لهم.وعن إمكانية مطالبتهم بوزارة الطاقة، أكد النائب الحاج أنهم لا يفكرون بهذه الذهنية، والنواب عليهم إيداع الاسم الذين يرونه مناسبا للمشاركة في الحكومة، وأضاف: "نحن ككتلة ندعم رئيس الجمهورية جوزيف عون بتوجهه بألا يكون أي طرف مكسوراً أو مستبعدا، وإذا أراد الثنائي ألا يتمثل بالحكومة فهذا لا يعني أنه ليس هناك شيعة يمكن أن يمثلوا الطائفة الشيعية".وشدد الحاج على أن الميثاقية في الحكومة هي بين الطوائف أي بين المسلمين وبين المسيحيين وليس بين المذاهب، داعيًا "الثنائي الشيعي" إلى التلاقي تحت غطاء الدستور. وختم بالقول: "هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة، عليها أولا تجسيد حضور الدولة قولاً وفعلاً، ومن بين التحديات أيضا القيام بإعادة إعمار سريعة والتحضير لمؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار، إضافة إلى ضرورة معالجة أزمة الودائع وإطلاق الإصلاحات الاقتصادية".
https://sarabic.ae/20250114/رئيسا-للحكومة-في-لبنان-من-هو-القاضي-نواف-سلام-1096782328.html
https://sarabic.ae/20250109/جوزيف-عون-من-قيادة-الجيش-إلى-رئيس-لبنان-1096630226.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان

النائب اللبناني رازي الحاج لـ "سبوتنيك": للتعاطي الإيجابي مع ملف تشكيل الحكومة

13:41 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albayالعسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لإقرار الموازنة
العسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لإقرار الموازنة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
دعا النائب في البرلمان اللبناني رازي الحاج، "حزب الله" للعودة إلى كنف الدولة، وأن يكون حزبا سياسيا لبنانيا غير مسلح، معتبراً أن "حزب الله" و"حركة أمل" لا يحتكران التمثيل الشيعي في الحكومة.
النائب الحاج وفي حديث عبر "سبوتنيك"، أشار إلى أنه في حال قرر "الثنائي الشيعي" ألا يتمثلا بالحكومة فهذا لا يعني أنه ليس هناك شيعة يمكن أن يمثلوا الطائفة الشيعية.

وشدد النائب الحاج على ضرورة أن تتعاطى القوى السياسية التعاطي بإيجابية مع تشكيل الحكومة للانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة، معتبراً أن التعاطي مع هذه الحكومة لا يجب أن يكون كما السابق، وأن يكون بيانها الوزاري نسخة معدلة عن بيان القسم، وأن يعكس حقيقة مواقفها.

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وعن الاستشارات النيابية غير الملزمة ولقاء الكتل النيابية مع رئيس الحكومة المكلف، شدد الحاج على أن تكتل "الجمهورية القوية"، وبصفتها أكبر تكتل نيابي، سيشارك بالحكومة بحصة وازنة، ولن يطلبوا أكثر مما يحق لهم ولن يقبلوا أيضا بأقل مما يحق لهم.
وعن إمكانية مطالبتهم بوزارة الطاقة، أكد النائب الحاج أنهم لا يفكرون بهذه الذهنية، والنواب عليهم إيداع الاسم الذين يرونه مناسبا للمشاركة في الحكومة، وأضاف: "نحن ككتلة ندعم رئيس الجمهورية جوزيف عون بتوجهه بألا يكون أي طرف مكسوراً أو مستبعدا، وإذا أراد الثنائي ألا يتمثل بالحكومة فهذا لا يعني أنه ليس هناك شيعة يمكن أن يمثلوا الطائفة الشيعية".
وشدد الحاج على أن الميثاقية في الحكومة هي بين الطوائف أي بين المسلمين وبين المسيحيين وليس بين المذاهب، داعيًا "الثنائي الشيعي" إلى التلاقي تحت غطاء الدستور.
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وتابع: "ليس هنالك من تفاهمات مسبقة بين النواب والكتل لبقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منصبه بل كان ترويجا إعلاميا، ونحن ما قمنا به هو عملنا الدستوري واخترنا الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، فهذه التفاهمات المسبقة أمر غير مقبول في العمل الديمقراطي".

وختم بالقول: "هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة، عليها أولا تجسيد حضور الدولة قولاً وفعلاً، ومن بين التحديات أيضا القيام بإعادة إعمار سريعة والتحضير لمؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار، إضافة إلى ضرورة معالجة أزمة الودائع وإطلاق الإصلاحات الاقتصادية".
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