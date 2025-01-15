https://sarabic.ae/20250115/أول-محطة-لتوليد-الكهرباء-من-النفايات-في-دولة-عربية-تشهد-خطوة-مهمة-صور-1096813866.html

أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية تشهد خطوة مهمة... صور

أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في دولة عربية تشهد خطوة مهمة... صور

سبوتنيك عربي

شهدت دولة عربية خطوة مهمة نحو أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في خطوة من شأنها أن تدعم خطط بغداد لخفض الانبعاثات وتأمين جزء من احتياجاتها من الطاقة. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T14:40+0000

2025-01-15T14:40+0000

2025-01-15T14:40+0000

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وكشف وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أن مشروع تحويل النفايات إلى كهرباء يعد الأول من نوعه في العراق ضمن خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.وأضاف أن "المشروع يتم تنفيذه بتقنية الحرق التام وبطاقة تصل إلى 100 ميغاواط"، بحسب وكالة الأباء العراقية.وأكد فاضل أن تشييد محطات كهربائية لتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة جزء من خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، موضحًا أن مشروعات مماثلة ستكون في مناطق أبوغريب في العاصمة.منشأة نفطية في دولة عربية تحقق إنجازا عالمياروسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة

https://sarabic.ae/20250115/دولة-عربية-تعلن-عن-اكتشافات-هامة-من-الذهب-والنحاس-في-3-مواقع-1096807248.html

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