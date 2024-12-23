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29 د
الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241223/4-بلدان-عربية-في-قائمة-الدول-الأرخص-بأسعار-الكهرباء-المنزلية-1096076858.html
4 بلدان عربية في قائمة الدول الأرخص بأسعار الكهرباء المنزلية
4 بلدان عربية في قائمة الدول الأرخص بأسعار الكهرباء المنزلية
سبوتنيك عربي
أُدرجت 4 دول عربية في قائمة الدول الأرخص عالميًا في أسعار الكهرباء المنزلية، ويرتبط ذلك بوفرة موارد الطاقة المحلية، ما يوفر أسعارا منخفضة للمستهلكين. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
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وبلغ متوسط سعر الكهرباء عالميا، خلال شهر مارس/ آذار 2024، 0.152 دولار لكل كيلو واط/ ساعة للفئة السكنية، وفق ما نوّهت به منصة "الطاقة"، التي نشرت المسح الخاص بأسعار الكهرباء المنزلية في أغلب البلدان.كما نبّهت المنصة أن التسعير بالدولار الأمريكي، من أجل وضع اختلاف مستوى دخل الفرد من دولة إلى أخرى بين الدول محل الرصد في الاعتبار.سورياتحتل سوريا المركز الثالث عالميا مناصفة مع كوبا، بمتوسط سعر 0.006 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.وجاءت تعرفة الكهرباء، في 30 يناير/ كانون الثاني 2024، الشريحة الأولى (1-600)، 10 ليرات، بينما جاءت تعرفة الشريحة الخامسة والأخيرة (+2500) 1350 ليرة.ليبياجاءت في المركز الخامس، بسعر كيلو واط/ ساعة يبلغ 0.0082 دولار.وتدعم الدولة الكهرباء بـ615 مليون دولار سنويا، مستفيدة من وفرة النفط والغاز.السودانحلّت في المركز السادس عالميا، بسعر 0.0083 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.ويطبق السودان تسعيرا تصاعديا (7 شرائح)، تبدأ بـ10 جنيهات للشريحة الأولى، وتنتهي بـ45 جنيها للشريحة السابعة.العراقيحتل العراق المركز العاشر، بمتوسط سعر 0.015 دولار للكيلو واط/ ساعة.ويطبق العراق تعرفة تصاعدية، تبدأ بـ10 دنانير للفئة الأولى (1-1500 كيلو واط/ ساعة)، وتصل إلى 120 دينارا للفئة الرابعة (+4000 كيلو واط/ ساعة).وينتج العراق 17.94 ألف ميغاواط/ ساعة، ويستورد الكهرباء من إيران وإقليم كردستان.وتصدّرت إيران قائمة الدول الأرخص في أسعار الكهرباء المنزلية عالميا، بسعر 0.002 دولار لكل كيلو واط/ساعة.وتعتمد طهران على وفرة الغاز الطبيعي والدعم الحكومي الكبير.فيما جاءت إثيوبيا في المركز الثاني بسعر 0.003 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.وتعتمد أديس أبابا على الطاقة الكهرومائية الناتجة من سدودها، بقدرة إنتاج تصل إلى 45 ألف ميغاواط، وهي ثاني أعلى إمكانات في أفريقيا.
https://sarabic.ae/20240819/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-توقفه-عن-تزويد-لبنان-بالوقود-بعد-انقطاع-الكهرباء-في-البلاد-1091887648.html
https://sarabic.ae/20220719/إيران-والعراق-يوقعان-أول-اتفاقية-طويلة-الأمد-في-مجال-الكهرباء-1065268283.html
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منوعات, أخبار سوريا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العراق, أخبار السودان اليوم
منوعات, أخبار سوريا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العراق, أخبار السودان اليوم

4 بلدان عربية في قائمة الدول الأرخص بأسعار الكهرباء المنزلية

11:50 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 23.12.2024)
© Photo / Unsplash/ Leohoho برج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
برج كهرباء
© Photo / Unsplash/ Leohoho
تابعنا عبر
أُدرجت 4 دول عربية في قائمة الدول الأرخص عالميًا في أسعار الكهرباء المنزلية، ويرتبط ذلك بوفرة موارد الطاقة المحلية، ما يوفر أسعارا منخفضة للمستهلكين.
وبلغ متوسط سعر الكهرباء عالميا، خلال شهر مارس/ آذار 2024، 0.152 دولار لكل كيلو واط/ ساعة للفئة السكنية، وفق ما نوّهت به منصة "الطاقة"، التي نشرت المسح الخاص بأسعار الكهرباء المنزلية في أغلب البلدان.
كما نبّهت المنصة أن التسعير بالدولار الأمريكي، من أجل وضع اختلاف مستوى دخل الفرد من دولة إلى أخرى بين الدول محل الرصد في الاعتبار.

سوريا

تحتل سوريا المركز الثالث عالميا مناصفة مع كوبا، بمتوسط سعر 0.006 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.
وجاءت تعرفة الكهرباء، في 30 يناير/ كانون الثاني 2024، الشريحة الأولى (1-600)، 10 ليرات، بينما جاءت تعرفة الشريحة الخامسة والأخيرة (+2500) 1350 ليرة.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
العراق يرد على أنباء بشأن توقفه عن تزويد لبنان بالوقود بعد انقطاع الكهرباء في البلاد
19 أغسطس, 10:43 GMT

ليبيا

جاءت في المركز الخامس، بسعر كيلو واط/ ساعة يبلغ 0.0082 دولار.
وتدعم الدولة الكهرباء بـ615 مليون دولار سنويا، مستفيدة من وفرة النفط والغاز.

السودان

حلّت في المركز السادس عالميا، بسعر 0.0083 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.
ويطبق السودان تسعيرا تصاعديا (7 شرائح)، تبدأ بـ10 جنيهات للشريحة الأولى، وتنتهي بـ45 جنيها للشريحة السابعة.

العراق

يحتل العراق المركز العاشر، بمتوسط سعر 0.015 دولار للكيلو واط/ ساعة.
ويطبق العراق تعرفة تصاعدية، تبدأ بـ10 دنانير للفئة الأولى (1-1500 كيلو واط/ ساعة)، وتصل إلى 120 دينارا للفئة الرابعة (+4000 كيلو واط/ ساعة).
وينتج العراق 17.94 ألف ميغاواط/ ساعة، ويستورد الكهرباء من إيران وإقليم كردستان.
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
إيران والعراق يوقعان أول اتفاقية طويلة الأمد في مجال الكهرباء
19 يوليو 2022, 08:51 GMT
وتصدّرت إيران قائمة الدول الأرخص في أسعار الكهرباء المنزلية عالميا، بسعر 0.002 دولار لكل كيلو واط/ساعة.
وتعتمد طهران على وفرة الغاز الطبيعي والدعم الحكومي الكبير.
فيما جاءت إثيوبيا في المركز الثاني بسعر 0.003 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.
وتعتمد أديس أبابا على الطاقة الكهرومائية الناتجة من سدودها، بقدرة إنتاج تصل إلى 45 ألف ميغاواط، وهي ثاني أعلى إمكانات في أفريقيا.
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