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انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء إثيوبيا والحكومة تستعيد أكثر من نصفها
انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء إثيوبيا والحكومة تستعيد أكثر من نصفها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إثيوبية رسمية أن شبكة الكهرباء في إثيوبيا تعطلت، اليوم السبت، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T19:43+0000
2024-12-07T19:43+0000
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وأعلن المركز الوطني للتحكم بالطاقة في إثيوبيا ببيان رسمي عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه تمت استعادة أكثر من نصف انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء الدولة.وبحسب المركز، فقد تمّت استعادة الكهرباء في معظم مناطق أديس أبابا التي تبلغ نسبة 85% منها، بما في ذلك أداما وحواسا وجيما وأربامينش وولايتا سودو وشاشمين وولكايت وميكيلي وأدوا وألاماتا وديلا وبونجا وميزان وهاجيماريام.وقال المركز، الذي أفاد بعودة التيار الكهربائي إلى أكثر من 50% من مناطق البلاد، إن الجهود مستمرة لإعادة توصيل الكهرباء بالمناطق المتبقية، كما طلب من العملاء الانتظار بصبر لحين حل المشكلة بالكامل.ويبلغ عدد سكان إثيوبيا، الواقعة في القرن الأفريقي، 120 مليون نسمة، وهو ثاني أكبر عدد من السكان في أفريقيا.
https://sarabic.ae/20240606/إثيوبيا-تعلن-إنتاج-أكثر-من-2700-غيغاوات-من-الكهرباء-من-سد-النهضة-1089589320.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء إثيوبيا والحكومة تستعيد أكثر من نصفها

19:43 GMT 07.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammarانقطاع كهرباء
انقطاع كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
انقطاع كهرباء
© AP Photo / Hassan Ammar
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ذكرت وسائل إعلام إثيوبية رسمية أن شبكة الكهرباء في إثيوبيا تعطلت، اليوم السبت، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد.
وأعلن المركز الوطني للتحكم بالطاقة في إثيوبيا ببيان رسمي عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه تمت استعادة أكثر من نصف انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء الدولة.
وبحسب المركز، فقد تمّت استعادة الكهرباء في معظم مناطق أديس أبابا التي تبلغ نسبة 85% منها، بما في ذلك أداما وحواسا وجيما وأربامينش وولايتا سودو وشاشمين وولكايت وميكيلي وأدوا وألاماتا وديلا وبونجا وميزان وهاجيماريام.
علم إثيوبيا أمام سد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
إثيوبيا تعلن إنتاج أكثر من 2700 غيغاوات من الكهرباء من سد "النهضة"
6 يونيو, 17:53 GMT
وقال المركز، الذي أفاد بعودة التيار الكهربائي إلى أكثر من 50% من مناطق البلاد، إن الجهود مستمرة لإعادة توصيل الكهرباء بالمناطق المتبقية، كما طلب من العملاء الانتظار بصبر لحين حل المشكلة بالكامل.
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا، الواقعة في القرن الأفريقي، 120 مليون نسمة، وهو ثاني أكبر عدد من السكان في أفريقيا.
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