العراق يرد على أنباء بشأن توقفه عن تزويد لبنان بالوقود بعد انقطاع الكهرباء في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240819/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-توقفه-عن-تزويد-لبنان-بالوقود-بعد-انقطاع-الكهرباء-في-البلاد-1091887648.html
العراق يرد على أنباء بشأن توقفه عن تزويد لبنان بالوقود بعد انقطاع الكهرباء في البلاد
العراق يرد على أنباء بشأن توقفه عن تزويد لبنان بالوقود بعد انقطاع الكهرباء في البلاد
سبوتنيك عربي
ردت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، على أنباء بشأن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود، بعد انقطاع التيار الكهربائي في البلاد منذ يوم السبت الماضي. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T10:43+0000
2024-08-19T10:43+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/84/1013358479_0:0:3816:2148_1920x0_80_0_0_f36bb768600892a1cd291483afab0098.jpg
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاثنين، تلك الشائعات، مشيرا إلى أن التأخير حدث لأسباب فنية ولوجستية، تتعلق بالنقل والشحن.وقال العوادي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".وتابع مؤكدا ان "الشحنة الجديدة من الوقود سيتم تحميلها خلال الأيام القادمة".في سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، يطالبه فيه بإجراء تحقيق فوري بشأن موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي في عموم البلاد.وقررت الجزائر، أمس الأحد، إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، حسبما أفاد بيان صادر عن الحكومة.وجاء في بيان الحكومة الجزائرية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة خاصة على ضوء تداعيات الانقطاع الشامل مساء أمس للتيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان الشقيق بما فيها المرافق الأساسية".وأضاف البيان أن "الوزير الأول نذير العرباوي أبلغ نظيره اللبناني نجيب ميقاتي بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتزويد لبنان الشقيق وبشكل عاجل، بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، يوم السبت الماضي، عن توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، إثر نفاذ مخزون معمل الزهراني من الوقود.وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن التوقف القسري لمعمل الزهراني، جراء نفاذ خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية.وأشارت إلى أن المؤسسة ستقوم مجدّداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه.
https://sarabic.ae/20240819/دولة-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-الدول-الأفريقية-امتلاكا-لسعة-توليد-الكهرباء-بالفحم--1091879168.html
العراق
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/84/1013358479_0:0:3816:2862_1920x0_80_0_0_14b89a96263e1e5597549e05d5bf4aa0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

العراق يرد على أنباء بشأن توقفه عن تزويد لبنان بالوقود بعد انقطاع الكهرباء في البلاد

10:43 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Karim Kadimعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
علم العراق
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
ردت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، على أنباء بشأن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود، بعد انقطاع التيار الكهربائي في البلاد منذ يوم السبت الماضي.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاثنين، تلك الشائعات، مشيرا إلى أن التأخير حدث لأسباب فنية ولوجستية، تتعلق بالنقل والشحن.
وقال العوادي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".
وتابع مؤكدا ان "الشحنة الجديدة من الوقود سيتم تحميلها خلال الأيام القادمة".
في سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، يطالبه فيه بإجراء تحقيق فوري بشأن موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي في عموم البلاد.
وقررت الجزائر، أمس الأحد، إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، حسبما أفاد بيان صادر عن الحكومة.
وجاء في بيان الحكومة الجزائرية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة خاصة على ضوء تداعيات الانقطاع الشامل مساء أمس للتيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان الشقيق بما فيها المرافق الأساسية".
وأضاف البيان أن "الوزير الأول نذير العرباوي أبلغ نظيره اللبناني نجيب ميقاتي بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتزويد لبنان الشقيق وبشكل عاجل، بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".
صورة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
مجتمع
دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم
07:57 GMT
وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، يوم السبت الماضي، عن توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، إثر نفاذ مخزون معمل الزهراني من الوقود.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن التوقف القسري لمعمل الزهراني، جراء نفاذ خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية.
وأشارت إلى أن المؤسسة ستقوم مجدّداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMTКратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة إسرائيليين في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أطلقت من لبنان05:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала