https://sarabic.ae/20240819/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-توقفه-عن-تزويد-لبنان-بالوقود-بعد-انقطاع-الكهرباء-في-البلاد-1091887648.html

العراق يرد على أنباء بشأن توقفه عن تزويد لبنان بالوقود بعد انقطاع الكهرباء في البلاد

العراق يرد على أنباء بشأن توقفه عن تزويد لبنان بالوقود بعد انقطاع الكهرباء في البلاد

سبوتنيك عربي

ردت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، على أنباء بشأن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود، بعد انقطاع التيار الكهربائي في البلاد منذ يوم السبت الماضي. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T10:43+0000

2024-08-19T10:43+0000

2024-08-19T10:43+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

لبنان

أخبار لبنان

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/84/1013358479_0:0:3816:2148_1920x0_80_0_0_f36bb768600892a1cd291483afab0098.jpg

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاثنين، تلك الشائعات، مشيرا إلى أن التأخير حدث لأسباب فنية ولوجستية، تتعلق بالنقل والشحن.وقال العوادي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".وتابع مؤكدا ان "الشحنة الجديدة من الوقود سيتم تحميلها خلال الأيام القادمة".في سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، يطالبه فيه بإجراء تحقيق فوري بشأن موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي في عموم البلاد.وقررت الجزائر، أمس الأحد، إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، حسبما أفاد بيان صادر عن الحكومة.وجاء في بيان الحكومة الجزائرية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة خاصة على ضوء تداعيات الانقطاع الشامل مساء أمس للتيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان الشقيق بما فيها المرافق الأساسية".وأضاف البيان أن "الوزير الأول نذير العرباوي أبلغ نظيره اللبناني نجيب ميقاتي بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتزويد لبنان الشقيق وبشكل عاجل، بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، يوم السبت الماضي، عن توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، إثر نفاذ مخزون معمل الزهراني من الوقود.وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن التوقف القسري لمعمل الزهراني، جراء نفاذ خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية.وأشارت إلى أن المؤسسة ستقوم مجدّداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه.

https://sarabic.ae/20240819/دولة-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-الدول-الأفريقية-امتلاكا-لسعة-توليد-الكهرباء-بالفحم--1091879168.html

العراق

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار