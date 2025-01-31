https://sarabic.ae/20250131/الطاقة-المتجددة-في-سوريا-تحديات-وفرص-في-صحراء-تدمر--1097337320.html

الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر

الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن إمكانات الطاقة المتجددة في سوريا تشكل فرصة كبيرة لتحقيق تحول جذري في قطاع الكهرباء، بفضل الموارد الطبيعية المتنوعة... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T08:32+0000

2025-01-31T08:32+0000

2025-01-31T08:32+0000

مجتمع

اقتصاد

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

طاقة

طاقة الرياح

طاقة شمسية

طاقة نظيفة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091878358_0:66:2730:1602_1920x0_80_0_0_749ad926112f7317166bb8f9ebcbbe19.jpg

وأشار التقرير إلى أن الحاجة المتزايدة لتلبية الطلب على الكهرباء وتعزيز التنمية المستدامة، تبرز أهمية استثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق التي توفر ظروفًا مثالية لتحقيق ذلك.وذكر التقرير أن سوريا تتمتع بميزات طبيعية فريدة مثل الإشعاع الشمسي العالي وسرعات الرياح المناسبة، ما يجعلها مؤهّلة لبناء مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، ورغم ذلك، فإن البلاد تواجه تحديات تقنية وتمويلية تعوق استغلال هذه الإمكانات بشكل كامل.وكشف التقرير عن إمكانات الطاقة المتجددة في سوريا، من خلال تحليل إمكانات الطاقة الشمسية والرياحية في تدمر والسخنة، مع تحليل الواقع الحالي مقارنة بدول عربية أخرى.وتتميز تدمر بموقعها الجغرافي وسط البادية السورية، إذ تسجل أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، ما يوفر ظروفًا مثالية لإنشاء محطات شمسية ضخمة. كما يبلغ متوسط الإشعاع الشمسي اليومي في المنطقة 6 إلى 7 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع.وتّشكل إمكانات طاقة الرياح في السخنة فرصة مميزة لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في سوريا. وتقع السخنة على طريق تدمر- دير الزور، وتتميز بمساحات مفتوحة وتضاريس منبسطة تسهل تركيب توربينات الرياح، وتتراوح سرعة الرياح في المنطقة بين 5 و8 أمتار/ثانية في أوقات الذروة، ما يجعلها مناسبة لتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح.وخلص التقرير إلى أنه مع الاستثمار السليم والتخطيط الاستراتيجي، يمكن لتدمر أن تصبح مركزًا للطاقة الشمسية، كما يمكن للسخنة أن تؤدي دورًا محوريًا في إنتاج الكهرباء من الرياح، ورغم التحديات، فإن المستقبل يبدو واعدًا إذا ما استغلّت هذه الإمكانات بشكل فعّال.حقل نفط عربي يقترب من إنتاج 750 ألف برميل يوميامن دولة عربية... شحنة نفط ضخمة في طريقها إلى سوريا

https://sarabic.ae/20250129/الربط-الكهربائي-بين-سوريا-والأردن-تحديد-المشكلة-وموعد-التنفيذ---1097260922.html

https://sarabic.ae/20250119/3-سيناريوهات-تحدد-مستقبل-النفط-في-سوريا-1096938069.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, طاقة, طاقة الرياح, طاقة شمسية, طاقة نظيفة