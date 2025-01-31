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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250131/الطاقة-المتجددة-في-سوريا-تحديات-وفرص-في-صحراء-تدمر--1097337320.html
الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر
الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن إمكانات الطاقة المتجددة في سوريا تشكل فرصة كبيرة لتحقيق تحول جذري في قطاع الكهرباء، بفضل الموارد الطبيعية المتنوعة... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T08:32+0000
2025-01-31T08:32+0000
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وأشار التقرير إلى أن الحاجة المتزايدة لتلبية الطلب على الكهرباء وتعزيز التنمية المستدامة، تبرز أهمية استثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق التي توفر ظروفًا مثالية لتحقيق ذلك.وذكر التقرير أن سوريا تتمتع بميزات طبيعية فريدة مثل الإشعاع الشمسي العالي وسرعات الرياح المناسبة، ما يجعلها مؤهّلة لبناء مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، ورغم ذلك، فإن البلاد تواجه تحديات تقنية وتمويلية تعوق استغلال هذه الإمكانات بشكل كامل.وكشف التقرير عن إمكانات الطاقة المتجددة في سوريا، من خلال تحليل إمكانات الطاقة الشمسية والرياحية في تدمر والسخنة، مع تحليل الواقع الحالي مقارنة بدول عربية أخرى.وتتميز تدمر بموقعها الجغرافي وسط البادية السورية، إذ تسجل أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، ما يوفر ظروفًا مثالية لإنشاء محطات شمسية ضخمة. كما يبلغ متوسط الإشعاع الشمسي اليومي في المنطقة 6 إلى 7 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع.وتّشكل إمكانات طاقة الرياح في السخنة فرصة مميزة لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في سوريا. وتقع السخنة على طريق تدمر- دير الزور، وتتميز بمساحات مفتوحة وتضاريس منبسطة تسهل تركيب توربينات الرياح، وتتراوح سرعة الرياح في المنطقة بين 5 و8 أمتار/ثانية في أوقات الذروة، ما يجعلها مناسبة لتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح.وخلص التقرير إلى أنه مع الاستثمار السليم والتخطيط الاستراتيجي، يمكن لتدمر أن تصبح مركزًا للطاقة الشمسية، كما يمكن للسخنة أن تؤدي دورًا محوريًا في إنتاج الكهرباء من الرياح، ورغم التحديات، فإن المستقبل يبدو واعدًا إذا ما استغلّت هذه الإمكانات بشكل فعّال.حقل نفط عربي يقترب من إنتاج 750 ألف برميل يوميامن دولة عربية... شحنة نفط ضخمة في طريقها إلى سوريا
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, طاقة, طاقة الرياح, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, طاقة, طاقة الرياح, طاقة شمسية, طاقة نظيفة

الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر

08:32 GMT 31.01.2025
© Photo / unsplash/ American Public Power Associationصورة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية
صورة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Photo / unsplash/ American Public Power Association
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كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن إمكانات الطاقة المتجددة في سوريا تشكل فرصة كبيرة لتحقيق تحول جذري في قطاع الكهرباء، بفضل الموارد الطبيعية المتنوعة التي تمتلكها البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الحاجة المتزايدة لتلبية الطلب على الكهرباء وتعزيز التنمية المستدامة، تبرز أهمية استثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق التي توفر ظروفًا مثالية لتحقيق ذلك.
وذكر التقرير أن سوريا تتمتع بميزات طبيعية فريدة مثل الإشعاع الشمسي العالي وسرعات الرياح المناسبة، ما يجعلها مؤهّلة لبناء مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، ورغم ذلك، فإن البلاد تواجه تحديات تقنية وتمويلية تعوق استغلال هذه الإمكانات بشكل كامل.
ووفقًا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإنه رغم الجهود المبذولة في إنشاء مشروعات محدودة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، يبقى حجم الاستثمار والتبني التقني أقل من الدول العربية الرائدة في هذا المجال مثل مصر والإمارات.
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وكشف التقرير عن إمكانات الطاقة المتجددة في سوريا، من خلال تحليل إمكانات الطاقة الشمسية والرياحية في تدمر والسخنة، مع تحليل الواقع الحالي مقارنة بدول عربية أخرى.

وتعد إمكانات الطاقة الشمسية في تدمر إحدى الركائز الواعدة لتحقيق الاستدامة، التي يعوّل عليها لدعم قطاع الطاقة المتجددة في سوريا.

وتتميز تدمر بموقعها الجغرافي وسط البادية السورية، إذ تسجل أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، ما يوفر ظروفًا مثالية لإنشاء محطات شمسية ضخمة. كما يبلغ متوسط الإشعاع الشمسي اليومي في المنطقة 6 إلى 7 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع.
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وتّشكل إمكانات طاقة الرياح في السخنة فرصة مميزة لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في سوريا. وتقع السخنة على طريق تدمر- دير الزور، وتتميز بمساحات مفتوحة وتضاريس منبسطة تسهل تركيب توربينات الرياح، وتتراوح سرعة الرياح في المنطقة بين 5 و8 أمتار/ثانية في أوقات الذروة، ما يجعلها مناسبة لتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح.
وخلص التقرير إلى أنه مع الاستثمار السليم والتخطيط الاستراتيجي، يمكن لتدمر أن تصبح مركزًا للطاقة الشمسية، كما يمكن للسخنة أن تؤدي دورًا محوريًا في إنتاج الكهرباء من الرياح، ورغم التحديات، فإن المستقبل يبدو واعدًا إذا ما استغلّت هذه الإمكانات بشكل فعّال.
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