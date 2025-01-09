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من دولة عربية... شحنة نفط ضخمة في طريقها إلى سوريا
من دولة عربية... شحنة نفط ضخمة في طريقها إلى سوريا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام عن حالة من الترقب تعيشها الإدارة الجديدة لنظام الحكم في سوريا، بشأن استقبال شحنة نفط ضخمة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون التصريح عن تفاصيل... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T13:03+0000
2025-01-09T13:03+0000
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وأكد المصدر أن حجم الشحنة يُقدَّر بمليون برميل نفط خام، "ستصل قريبًا، مكتفيا بالقول: إنها "من إحدى الدول العربية".وكان وزير النفط في حكومة الإنقاذ، غياث دياب، أشار في وقت سابق، إلى تلقّيهم وعودًا من بعض الدول العربية، لتقديم شحنات وقود خلال المدة المقبلة، معلقًا بالقول: "نحن نُقدِّر هذه المبادرات، ونسعى لتنسيق الجهود لتلبية احتياجات الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة".
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

من دولة عربية... شحنة نفط ضخمة في طريقها إلى سوريا

13:03 GMT 09.01.2025
© AP Photoناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo
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كشفت وسائل إعلام عن حالة من الترقب تعيشها الإدارة الجديدة لنظام الحكم في سوريا، بشأن استقبال شحنة نفط ضخمة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون التصريح عن تفاصيل ووجهة هذه الشحنة.
وأكد المصدر أن حجم الشحنة يُقدَّر بمليون برميل نفط خام، "ستصل قريبًا، مكتفيا بالقول: إنها "من إحدى الدول العربية".
وبيّن المصدر أن هذه الشحنة من شأنها إعادة تشغيل مصفاة بانياس المتوقفة حاليًا بسبب توقُّف إمدادات النفط، بحسب ما نقله موقع "الطاقة المتخصصة".
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
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ويشار إلى البلاد تعاني من أزمة نقص حادة في الطاقة، حيث كانت آخر شحنة في طريقها إلى سوريا قادمة من إيران، ومحمّلة بمليون برميل نفط خام، لكنها عادت مرة أخرى إلى وجهتها، بعد سقوط النظام، إذ كانت سوريا تعتمد على إمدادات النفط الإيرانية في تشغيل مصافيها.

وكان وزير النفط في حكومة الإنقاذ، غياث دياب، أشار في وقت سابق، إلى تلقّيهم وعودًا من بعض الدول العربية، لتقديم شحنات وقود خلال المدة المقبلة، معلقًا بالقول: "نحن نُقدِّر هذه المبادرات، ونسعى لتنسيق الجهود لتلبية احتياجات الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة".
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