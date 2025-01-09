https://sarabic.ae/20250109/من-دولة-عربية-شحنة-نفط-ضخمة-في-طريقها-إلى-سوريا---1096626185.html

من دولة عربية... شحنة نفط ضخمة في طريقها إلى سوريا

من دولة عربية... شحنة نفط ضخمة في طريقها إلى سوريا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام عن حالة من الترقب تعيشها الإدارة الجديدة لنظام الحكم في سوريا، بشأن استقبال شحنة نفط ضخمة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون التصريح عن تفاصيل... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T13:03+0000

2025-01-09T13:03+0000

2025-01-09T13:03+0000

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085214706_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_90b4b0753c94ce74207e4d3779a901c6.jpg

وأكد المصدر أن حجم الشحنة يُقدَّر بمليون برميل نفط خام، "ستصل قريبًا، مكتفيا بالقول: إنها "من إحدى الدول العربية".وكان وزير النفط في حكومة الإنقاذ، غياث دياب، أشار في وقت سابق، إلى تلقّيهم وعودًا من بعض الدول العربية، لتقديم شحنات وقود خلال المدة المقبلة، معلقًا بالقول: "نحن نُقدِّر هذه المبادرات، ونسعى لتنسيق الجهود لتلبية احتياجات الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة".

https://sarabic.ae/20250109/لأول-مرة-منذ-سيطرتها-على-الحكم-في-سوريا-اشتباكات-بين-فصائل-المعارضة-المسلحة-بريف-اللاذقية--1096621932.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد