https://sarabic.ae/20250107/سوريا-تتلقى-وعودا-من-بعض-الدول-لتقديم-شحنات-من-الوقود-1096555249.html
سوريا تتلقى وعودا من بعض الدول لتقديم شحنات من الوقود
سوريا تتلقى وعودا من بعض الدول لتقديم شحنات من الوقود
سبوتنيك عربي
يعد قطاع النفط من أبرز التحديات التي تواجه الشعب السوري، منذ بداية أزمة عام 2011، ومع التغيرات الأخيرة التي شهدتها سوريا في نظام الحكم، يكثر السؤال حول إذا ما... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T10:49+0000
2025-01-07T10:49+0000
2025-01-07T10:49+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
اقتصاد
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وقال وزير النفط في الحكومة السورية المؤقتة، غياث دياب، إن "إنتاج سوريا من النفط متدنٍ جدًا حاليًا ويقارب 10 آلاف برميل يوميًا، بسبب خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة".وتابع الوزير: "حاليًا يواجه إنتاج النفط والغاز في سوريا، تحديات كبيرة نتيجة سقوط النظام"، بحسب ما نقله موقع "الطاقة".وختم دياب: "نسعى حاليًا إلى إعادة تقييم احتياطيات النفط في سوريا، وإجراء تحديثات عليها للوصول إلى أرقام دقيقة تُعلَن عند توافرها"، متابعا: "نأمل في أن تعود الشركات الأجنبية للاستثمار بقطاع النفط والغاز السوري، خلال المستقبل القريب".
https://sarabic.ae/20250107/سفينتان-لتوليد-الكهرباء-من-تركيا-وقطر-قادمتان-إلى-سوريا-تولدان-800-ميغاواط-1096551405.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
سوريا تتلقى وعودا من بعض الدول لتقديم شحنات من الوقود
يعد قطاع النفط من أبرز التحديات التي تواجه الشعب السوري، منذ بداية أزمة عام 2011، ومع التغيرات الأخيرة التي شهدتها سوريا في نظام الحكم، يكثر السؤال حول إذا ما استطاعت سوريا العودة إلى مستويات إنتاجها النفطي والبالغة نحو أكثر من 400 ألف برميل يومياً، بعوائد سنوية نحو 15 مليار دولار بسعر 70 دولارًا لبرميل النفط.
وقال وزير النفط في الحكومة السورية المؤقتة، غياث دياب، إن "إنتاج سوريا من النفط متدنٍ جدًا حاليًا ويقارب 10 آلاف برميل يوميًا، بسبب خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة".
وبيّن الوزير: "تلقينا وعودًا من بعض الدول لتقديم شحنات وقود، ونحن نُقدّر هذه المبادرات"، مضيفا: "نعمل على التواصل المستمر مع العديد من الدول العربية ودول المنطقة، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة".
وتابع الوزير: "حاليًا يواجه إنتاج النفط والغاز في سوريا، تحديات كبيرة
نتيجة سقوط النظام"، بحسب ما نقله موقع "الطاقة
".
وختم دياب: "نسعى حاليًا إلى إعادة تقييم احتياطيات النفط في سوريا، وإجراء تحديثات عليها للوصول إلى أرقام دقيقة تُعلَن عند توافرها"، متابعا: "نأمل في أن تعود الشركات الأجنبية
للاستثمار بقطاع النفط والغاز السوري، خلال المستقبل القريب".