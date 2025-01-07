https://sarabic.ae/20250107/الخزانة-الأمريكية-تنشر-البنود-المسموح-والمحظور-التعامل-بها-مع-مع-الحكومة-السورية-المؤقتة-1096554330.html

الخزانة الأمريكية تنشر البنود "المسموح والمحظور" التعامل بها مع مع الحكومة السورية المؤقتة

الخزانة الأمريكية تنشر البنود "المسموح والمحظور" التعامل بها مع مع الحكومة السورية المؤقتة

سبوتنيك عربي

نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الترخيص العام الذي يبيّن شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة، خلال الفترة المقبلة، مع... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T10:22+0000

2025-01-07T10:22+0000

2025-01-07T10:22+0000

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وتضمن الكتاب الصادر تحت بند "الترخيص العام رقم 24" عن مكتب الأصول الأجنبية، عددا من التعديلات على أجزاء من لوائح العقوبات الأمريكية الصادرة في وقت سابق والذي حمل عنوان "التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية".وتضمن الترخيص السماح بإجراء عدد من المعاملات مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، والذي سيطبق حتى السابع من يوليو/ تموز 2025:بالإضافة إلى ذلك، يسمح الترخيص بعدد من الإجراءات:ومنع الترخيص عددا من الإجراءات وهي:وشدد الترخيص على أن ممارسة هذه الأنشطة لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى أو لوائح الاتجار الدولي بالاسلحة ولوائح إدارة التصدير.مجلس التعاون الخليجي يؤكد وقوف دول المجلس إلى جانب سوريامجلس التعاون الخليجي: نرحب بقرار حل الفصائل المسلحة السورية ونؤكد على احترام سيادة البلاد

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