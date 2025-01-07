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الخزانة الأمريكية تنشر البنود "المسموح والمحظور" التعامل بها مع مع الحكومة السورية المؤقتة
الخزانة الأمريكية تنشر البنود "المسموح والمحظور" التعامل بها مع مع الحكومة السورية المؤقتة
سبوتنيك عربي
نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الترخيص العام الذي يبيّن شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة، خلال الفترة المقبلة، مع... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T10:22+0000
2025-01-07T10:22+0000
العالم العربي
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وتضمن الكتاب الصادر تحت بند "الترخيص العام رقم 24" عن مكتب الأصول الأجنبية، عددا من التعديلات على أجزاء من لوائح العقوبات الأمريكية الصادرة في وقت سابق والذي حمل عنوان "التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية".وتضمن الترخيص السماح بإجراء عدد من المعاملات مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، والذي سيطبق حتى السابع من يوليو/ تموز 2025:بالإضافة إلى ذلك، يسمح الترخيص بعدد من الإجراءات:ومنع الترخيص عددا من الإجراءات وهي:وشدد الترخيص على أن ممارسة هذه الأنشطة لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى أو لوائح الاتجار الدولي بالاسلحة ولوائح إدارة التصدير.مجلس التعاون الخليجي يؤكد وقوف دول المجلس إلى جانب سوريامجلس التعاون الخليجي: نرحب بقرار حل الفصائل المسلحة السورية ونؤكد على احترام سيادة البلاد
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم

الخزانة الأمريكية تنشر البنود "المسموح والمحظور" التعامل بها مع مع الحكومة السورية المؤقتة

10:22 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
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نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الترخيص العام الذي يبيّن شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة، خلال الفترة المقبلة، مع محظورات لا يمكن التعامل بها.
وتضمن الكتاب الصادر تحت بند "الترخيص العام رقم 24" عن مكتب الأصول الأجنبية، عددا من التعديلات على أجزاء من لوائح العقوبات الأمريكية الصادرة في وقت سابق والذي حمل عنوان "التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية".
وتضمن الترخيص السماح بإجراء عدد من المعاملات مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، والذي سيطبق حتى السابع من يوليو/ تموز 2025:
1.
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024
2.
المعاملات لدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها
3.
المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي
07:50 GMT
بالإضافة إلى ذلك، يسمح الترخيص بعدد من الإجراءات:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية
دفع الضرائب أو الرسوم أو الرسوم الجمركية إلى مؤسسات الحكم السورية
شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى
دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات السورية الحاكمة
ومنع الترخيص عددا من الإجراءات وهي:
1.
رفع الحظر عن أي ممتلكات محظورة بموجب أي جزء من الفصل الخامس من "لوائح العقوبات ضد الجهات الإرهابية الأجنبية - 31 CFR".
2.
أي معاملات تشمل كيانات عسكرية أو استخبارية أو أي أشخاص يعملون لصالح أو نيابة عن هذه الكيانات
3.
المعاملات المحظورة المرتبطة بـ"لوائح العقوبات ضد الجهات الإرهابية الأجنبية - 31 CFR" والمعاملات المرتبة باستيراد النفط أو المنتجات البترولية من أصل سوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية
4.
التحويلات المالية إلى أي شخص محظور بموجب النظام الأساسي للعقوبات الأجنبية أو النظام الأساسي للعقوبات المالية أو النظام الأساسي للعقوبات السورية
وشدد الترخيص على أن ممارسة هذه الأنشطة لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى أو لوائح الاتجار الدولي بالاسلحة ولوائح إدارة التصدير.
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مجلس التعاون الخليجي: نرحب بقرار حل الفصائل المسلحة السورية ونؤكد على احترام سيادة البلاد
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