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الولايات المتحدة تخطط لتخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات إلى سوريا
الولايات المتحدة تخطط لتخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات إلى سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أمريكية أن سلطات البلاد تعتزم تخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية من دون رفع القيود. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا التقارير فإن مثل هذا الإجراء يؤكد حذر البيت الأبيض فيما يتعلق برفع العقوبات واسعة النطاق ضد سوريا حتى يصبح "مسار العمل" لقادتها الجدد أكثر وضوحاً.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال": "الإجراء المحدود التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية... يسمح لوزارة الخزانة بإصدار تصاريح إعفاء للمجموعات الإنسانية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية، مثل توفير المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية الأخرى".ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقد لقاء في روما، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.في 8 كانون الأول/ديسمبر، استولى أعضاء من المعارضة المسلحة في سوريا على التلفزيون الرسمي في دمشق، وبثوا على الهواء أنهم سيطروا على البلاد.ما الملفات التي يحملها رئيس الوزراء العراقي في زيارته المرتقبة إلى إيران؟وزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تخطط لتخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات إلى سوريا
ذكرت تقارير أمريكية أن سلطات البلاد تعتزم تخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية من دون رفع القيود.
ووفقا التقارير فإن مثل هذا الإجراء يؤكد حذر البيت الأبيض فيما يتعلق برفع العقوبات واسعة النطاق ضد سوريا حتى يصبح "مسار العمل" لقادتها الجدد أكثر وضوحاً.
ووفقا لما قاله مسؤولون لم يذكروا أسماءهم، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على تخفيف القيود خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال": "الإجراء المحدود التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية... يسمح لوزارة الخزانة بإصدار تصاريح إعفاء للمجموعات الإنسانية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية، مثل توفير المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية الأخرى".
وأضاف المسؤولون أن تخفيف القيود سيحرر مقدمي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على إذن على أساس كل حالة على حدة. ووفقا للمسؤولين، فإن مثل هذا الإجراء يتضمن شروطا لضمان عدم استخدام سوريا للشحنة "لأغراض أخرى".
ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقد لقاء في روما، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول، الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي "سيلتقي نظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية السوريين".
في 8 كانون الأول/ديسمبر، استولى أعضاء من المعارضة المسلحة في سوريا على التلفزيون الرسمي في دمشق، وبثوا على الهواء أنهم سيطروا على البلاد.