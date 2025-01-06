الولايات المتحدة تخطط لتخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات إلى سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250106/الولايات-المتحدة-تخطط-لتخفيف-القيود-المفروضة-على-إرسال-المساعدات-إلى-سوريا-1096513410.html
الولايات المتحدة تخطط لتخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات إلى سوريا
الولايات المتحدة تخطط لتخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات إلى سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أمريكية أن سلطات البلاد تعتزم تخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية من دون رفع القيود. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T06:04+0000
2025-01-06T06:04+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg
ووفقا التقارير فإن مثل هذا الإجراء يؤكد حذر البيت الأبيض فيما يتعلق برفع العقوبات واسعة النطاق ضد سوريا حتى يصبح "مسار العمل" لقادتها الجدد أكثر وضوحاً.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال": "الإجراء المحدود التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية... يسمح لوزارة الخزانة بإصدار تصاريح إعفاء للمجموعات الإنسانية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية، مثل توفير المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية الأخرى".ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقد لقاء في روما، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.في 8 كانون الأول/ديسمبر، استولى أعضاء من المعارضة المسلحة في سوريا على التلفزيون الرسمي في دمشق، وبثوا على الهواء أنهم سيطروا على البلاد.ما الملفات التي يحملها رئيس الوزراء العراقي في زيارته المرتقبة إلى إيران؟وزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
https://sarabic.ae/20250105/الشيباني-سوريا-الجديدة-ستحظى-بعلاقات-جيدة-مع-المنطقة-يسودها-السلام-والتعاون-المشترك-1096504960.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_f3ab0bbbd9abca0f6f82542da1c9025c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تخطط لتخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات إلى سوريا

06:04 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
ذكرت تقارير أمريكية أن سلطات البلاد تعتزم تخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية من دون رفع القيود.
ووفقا التقارير فإن مثل هذا الإجراء يؤكد حذر البيت الأبيض فيما يتعلق برفع العقوبات واسعة النطاق ضد سوريا حتى يصبح "مسار العمل" لقادتها الجدد أكثر وضوحاً.

ووفقا لما قاله مسؤولون لم يذكروا أسماءهم، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على تخفيف القيود خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال": "الإجراء المحدود التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية... يسمح لوزارة الخزانة بإصدار تصاريح إعفاء للمجموعات الإنسانية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية، مثل توفير المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية الأخرى".

وأضاف المسؤولون أن تخفيف القيود سيحرر مقدمي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على إذن على أساس كل حالة على حدة. ووفقا للمسؤولين، فإن مثل هذا الإجراء يتضمن شروطا لضمان عدم استخدام سوريا للشحنة "لأغراض أخرى".

وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني خلال لقاءه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
الشيباني: سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة يسودها السلام والتعاون المشترك
أمس, 15:47 GMT
ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقد لقاء في روما، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول، الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي "سيلتقي نظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية السوريين".

في 8 كانون الأول/ديسمبر، استولى أعضاء من المعارضة المسلحة في سوريا على التلفزيون الرسمي في دمشق، وبثوا على الهواء أنهم سيطروا على البلاد.
ما الملفات التي يحملها رئيس الوزراء العراقي في زيارته المرتقبة إلى إيران؟
وزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала