https://sarabic.ae/20250105/ما-الملفات-التي-يحملها-رئيس-الوزراء-العراقي-في-زيارته-المرتقبة-إلى-إيران؟-1096508383.html

ما الملفات التي يحملها رئيس الوزراء العراقي في زيارته المرتقبة إلى إيران؟

ما الملفات التي يحملها رئيس الوزراء العراقي في زيارته المرتقبة إلى إيران؟

سبوتنيك عربي

تباينت التحليلات خلال الأيام الماضية حول الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إيران، في ظل التغيرات الكبيرة التي ضربت المنطقة... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T19:05+0000

2025-01-05T19:05+0000

2025-01-05T19:05+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

حول العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081368987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0770186f3c161f285ee2555839fe9e86.jpg

ما الملفات التي يحملها السوداني إلى طهران وهل تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين أم أنه يحمل رسائل تحتاج إلى ردود تتعلق بالوضع في المنطقة والمواقف القادمة وكيفية التعامل مع المتغيرات الجديدة؟بداية، يقول سرمد البياتي، الخبير الأمني العراقي، ‏الباحث بالشؤون السياسية والاستراتيجية: "‏ سبق تلك الزيارة التي ينوي رئيس الوزراء العراقي بها إلى إيران، قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بزيارة العراق، وما يتم تداوله أو المعروض الآن، أن زيارة السوداني لطهران من أجل إكمال الملفات التي تم الاتفاق عليها زيارة الرئيس الإيراني، لكن من المؤكد أن هناك بعض الأمور أو بعض الرسائل التي أرسلت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران أو من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لما تشهده المنطقة من تطورات مهمة، ربما يكون الأمر متعلقا بفصائل المقاومة الإسلامية الموجودة بالعراق والتي لديها ارتباط وثيق مع إيران".ضغوط دوليةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قد يكون هناك ضغط دولي أو ضغط أمريكي بشكل خاص على الحكومة العراقية من أجل حل الفصائل على اعتبار أن ترامب قال ذلك وطلب من الحكومة العراقية ذلك قبل أن يصل إلى كرسي الرئاسة، فقد تكون هناك نوع من المباحثات في هذا الموضوع بين السوداني والحكومة الإيرانية أو مساعدة إيران في هذا الموضوع، لأن العراق وصل إلى تفاهمات معينة مع هذه الفصائل، ويريد أن ينهي هذا الموضوع دون أن يذهب إلى صراع لا يحبذه العراق أو الحكومة العراقية".وتابع البياتي: "نحن نريد أن تُحل الأمور بهدوء و بالتفاهم واعتقد أنهم وصلوا إلى تفاهمات جيدة، لكن ننتظر التطبيق على الأرض".وعبر الخبير الأمني عن تمنياته، بأن "يستمر السودان في تلك التوازنات التي يعمل بها في ظل تلك الأزمات الحارقة التي تضرب المنطقة، لذا فإن زيارة رئيس الوزراء العراقي قد تحمل رسائل من أمريكا إلى إيران وإجابات من إيران إلى أمريكا، نعم هناك ملفات بين إيران والعراق يجري مناقشتها، لكن في اعتقادي أن ملفات الفصائل العراقية قد تكون هى الأهم على الطاولة خلال تلك الزيارة".الواقع السوري الجديدمن جانبه، يقول علي البيدر، المحلل السياسي العراقي: "إن هناك جملة من الملفات يحملها السوداني خلال زيارته إلى إيران، في تصوري أنه في مقدمة تلك الملفات الواقع السوري الجديد والتغيرات التي شهدتها المنطقة، فضلا عن جملة من التفاصيل المتعلقة بالعلاقة العراقية - الإيرانية".وأضاف البيدر، أن "تلك الزيارة قد تكون من أجل إيصال رسائل إلى طهران تتعلق بالوضع الجديد في المنطقة وكيف ستتعاطى معها طهران، وما هى الحسابات الإيرانية الجديدة ومستوى قوة ونفوذ إيران الحقيقي..هل لديها القدرة على إحداث مناورة جديدة في الشرق الأوسط، خاصة وأن السوداني يسعى لإبعاد العراق عن شبح الصراع بعد تهديدات حقيقية باستهداف البلاد".الفصائل العراقيةوحول مدى تقبل إيران لتوجهات السوداني في العلاقة بين البلدين، يقول البيدر: "أتصور أن هناك 4 فصائل عراقية مسلحة لم تخضع لإرادة الحكومة، وهنا قد يحدث نوع من الإرباك لطبيعة العلاقة فيما بين العراق وإيران، وحتى فيما بين الحكومة العراقية وتلك الفصائل التي تمتلك قدرات وإمكانيات وربما تكون قادرة على قلب الموازين".ولفت البيدر، إلى أن "السوداني يستخدم القوى الناعمة مع الفصائل التي لم تخضع للتوجهات الحكومية ويتعامل معها، هنا يبقى الأمر مقرون بإرادة تلك الجماعات المسلحة..فهل ستخضع للجانب الإيراني وربما تتمرد ويكون لها ارتباطات دولية ابعد من علاقتها مع إيران، لذا فإن تلك المرحلة خاضعة للفعل وردة الفعل والتطمينات التي يقدمها السوداني لجميع الأطراف في المشهد بما فيهم الجانب الإيراني".وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإيرانية الأربعاء المقبل.‏وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اليوم الأحد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 كانون الثاني 2025".وأضاف البيان، أن "الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة".وفي شهر مارس/ آذار من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن "الاتفاق مع إيران على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين إلى طهران".وقال السوداني إن "الاتفاق الذي و قعناه مع إيران ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين"، معربا عن أمله أن "يكون الاتفاق عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة".ويشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

https://sarabic.ae/20241213/إيران-تتعهد-بالقتال-مع-العراقيين-ضد-أي-هجمات-محتملة--1095766450.html

https://sarabic.ae/20241206/وزراء-خارجية-العراق-وإيران-وسوريا-يعقدون-اجتماعا-في-بغداد-لبحث-الأزمة-السورية-1095541280.html

https://sarabic.ae/20241231/العراق-يعلن-تأمين-الحدود-المشتركة-مع-إيران-بشكل-كامل-1096362961.html

https://sarabic.ae/20241126/حركة-النجباء-العراقية-لـسبوتنيك-إيران-تتحضر-لضربة-قاسية-على-إسرائيل-ولا-يوجد-انقسام-بين-العراقيين-1095191230.html

العراق

أخبار إيران

إيران

كردستان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار سوريا اليوم, كردستان, الحكومة العراقية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل