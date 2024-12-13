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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
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العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
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https://sarabic.ae/20241213/إيران-تتعهد-بالقتال-مع-العراقيين-ضد-أي-هجمات-محتملة--1095766450.html
إيران تتعهد بالقتال مع العراقيين ضد أي هجمات محتملة
إيران تتعهد بالقتال مع العراقيين ضد أي هجمات محتملة
سبوتنيك عربي
تعهد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، باستعداد بلاده لمساندة العراق أمام أي خطر إرهابي قد يهدد أراضيه، مؤكدًا أن العراق يمتلك قوة عسكرية كبيرة. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T16:18+0000
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وأكد السفير الإيراني أن "لدى العراق جميع صنوف القوات الأمنية والعسكرية، التي تؤهله لمقاتلة أخطر التنظيمات المسلحة والإرهابية"، مضيفًا أنه "لا خوف على العراق بوجود قوات الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب".وشدد السفير الإيراني، في تصريح لوكالة "بغداد اليوم"، على أن "إيران لن تسمح للإرهاب بضرب العراق وسنعمل للقتال مع العراقيين"، مذكرًا أن "إيران أصدرت عدة بيانات رسمية أكدت من خلالها على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضية".وكان العراق قد بدأ بتحصين الحدود المشتركة مع سوريا، في ظل تسارع الأحداث وسيطرة المعارضة المسلحة في البلاد على مركز القرار في سوريا وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-العراقي-بغداد-لا-تتدخل-عسكريا-في-سوريا-1095575079.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

إيران تتعهد بالقتال مع العراقيين ضد أي هجمات محتملة

16:18 GMT 13.12.2024
© REUTERS / Leonhard Foeger العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
 العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© REUTERS / Leonhard Foeger
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تعهد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، باستعداد بلاده لمساندة العراق أمام أي خطر إرهابي قد يهدد أراضيه، مؤكدًا أن العراق يمتلك قوة عسكرية كبيرة.
وأكد السفير الإيراني أن "لدى العراق جميع صنوف القوات الأمنية والعسكرية، التي تؤهله لمقاتلة أخطر التنظيمات المسلحة والإرهابية"، مضيفًا أنه "لا خوف على العراق بوجود قوات الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
وزير الخارجية العراقي: بغداد لا تتدخل عسكريا في سوريا
7 ديسمبر, 12:00 GMT
وشدد السفير الإيراني، في تصريح لوكالة "بغداد اليوم"، على أن "إيران لن تسمح للإرهاب بضرب العراق وسنعمل للقتال مع العراقيين"، مذكرًا أن "إيران أصدرت عدة بيانات رسمية أكدت من خلالها على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضية".
وكان العراق قد بدأ بتحصين الحدود المشتركة مع سوريا، في ظل تسارع الأحداث وسيطرة المعارضة المسلحة في البلاد على مركز القرار في سوريا وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:09 GMT
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