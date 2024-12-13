https://sarabic.ae/20241213/إيران-تتعهد-بالقتال-مع-العراقيين-ضد-أي-هجمات-محتملة--1095766450.html
إيران تتعهد بالقتال مع العراقيين ضد أي هجمات محتملة
إيران تتعهد بالقتال مع العراقيين ضد أي هجمات محتملة
سبوتنيك عربي
تعهد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، باستعداد بلاده لمساندة العراق أمام أي خطر إرهابي قد يهدد أراضيه، مؤكدًا أن العراق يمتلك قوة عسكرية كبيرة. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T16:18+0000
2024-12-13T16:18+0000
2024-12-13T16:18+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأكد السفير الإيراني أن "لدى العراق جميع صنوف القوات الأمنية والعسكرية، التي تؤهله لمقاتلة أخطر التنظيمات المسلحة والإرهابية"، مضيفًا أنه "لا خوف على العراق بوجود قوات الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب".وشدد السفير الإيراني، في تصريح لوكالة "بغداد اليوم"، على أن "إيران لن تسمح للإرهاب بضرب العراق وسنعمل للقتال مع العراقيين"، مذكرًا أن "إيران أصدرت عدة بيانات رسمية أكدت من خلالها على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضية".وكان العراق قد بدأ بتحصين الحدود المشتركة مع سوريا، في ظل تسارع الأحداث وسيطرة المعارضة المسلحة في البلاد على مركز القرار في سوريا وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-العراقي-بغداد-لا-تتدخل-عسكريا-في-سوريا-1095575079.html
العراق
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران تتعهد بالقتال مع العراقيين ضد أي هجمات محتملة
تعهد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، باستعداد بلاده لمساندة العراق أمام أي خطر إرهابي قد يهدد أراضيه، مؤكدًا أن العراق يمتلك قوة عسكرية كبيرة.
وأكد السفير الإيراني أن "لدى العراق
جميع صنوف القوات الأمنية والعسكرية، التي تؤهله لمقاتلة أخطر التنظيمات المسلحة والإرهابية"، مضيفًا أنه "لا خوف على العراق بوجود قوات الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب".
وشدد السفير الإيراني، في تصريح لوكالة "بغداد
اليوم"، على أن "إيران لن تسمح للإرهاب بضرب العراق وسنعمل للقتال مع العراقيين"، مذكرًا أن "إيران أصدرت عدة بيانات رسمية أكدت من خلالها على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضية".
وكان العراق قد بدأ بتحصين الحدود المشتركة مع سوريا، في ظل تسارع الأحداث وسيطرة المعارضة المسلحة في البلاد على مركز القرار في سوريا وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.