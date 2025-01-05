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وزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن أمله في أن تسمح السلطات الجديدة في سوريا بتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، موضحًا أنه لا يجب أن يكون هناك مجال... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T18:04+0000
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وقال بارو خلال حلوله ضيفا على برنامج في إذاعة "آر تي إل" الفرنسية إنه التقى خلال زيارته لسوريا، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع.وأضاف أن موقفه "واضح بشأن ماضي أحمد الشرع"، قائلا: "أعلم أن بعض هذه الجماعات حاربت في القاعدة وداعش (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد كبير من الدول).. لكن في سوريا الجديدة يجب ألا يكون هناك مجال للإرهاب".وكشف الوزير الفرنسي عن تلقيه تعهدات من السلطات الانتقالية في سوريا، بأنها ستستقبل قريبًا بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وأعرب نويل بارو عن أمله في أن تسمح السلطات الجديدة بتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، ما يخدم مصالح البلاد والمنطقة وفرنسا ذاتها، معتبرًا أن الفرنسيين "عانوا من عواقب عدم الاستقرار في سوريا، الذي تسبب في واحدة من أكبر موجهات الهجرة لأوروبا، بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب".وأردف: "وإذا أردنا منع كل هذه التهديدات فنحن بحاجة إلى سوريا ذات سيادة ومستقرة".جاء ذلك بعدما التقى الوزير الفرنسي، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين السوريين، خلال زيارة للعاصمة السورية دمشق، أول أمس الجمعة.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، في بيان في وقت سابق، أن "بعثة دبلوماسية ذهبت إلى دمشق في 17 ديسمبر، للتأكيد على استعداد فرنسا للوقوف إلى جانب الشعب السوري، عقب سقوط نظام بشار الأسد. وهذه أول بعثة دبلوماسية فرنسية في دمشق منذ 12 عامًا".وأوضحت أن البعثة التقت بممثل عينته السلطات الانتقالية، وأخبرته بأن فرنسا تدعم مبادئ ثورة 2011، وتحث على انتقال سياسي سلمي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري، ويحترم حقوق جميع السوريين بما في ذلك النساء والأقليات العرقية والدينية.ولفت البيان إلى أن البعثة زارت السفارة الفرنسية في دمشق، والتي كانت مغلقة منذ عام 2012، بهدف العمل على إعادة فتح المنشآت الدبلوماسية الفرنسية في سوريا، بناءً على الظروف السياسية والأمنية.
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أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي

وزير الخارجية الفرنسي: السلطات السورية تعهدت باستقبال بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

18:04 GMT 05.01.2025
© AP Photoوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، خلال استقبال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لهما في دمشق، 3 يناير/ كانون الثاني 2025
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، خلال استقبال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لهما في دمشق، 3 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo
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أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن أمله في أن تسمح السلطات الجديدة في سوريا بتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، موضحًا أنه لا يجب أن يكون هناك مجال للإرهاب في سوريا الجديدة. كما كشف عن تلقيه تأكيدات من الإدارة الجديدة خلال زيارته لدمشق بأنها ستستقبل بعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال بارو خلال حلوله ضيفا على برنامج في إذاعة "آر تي إل" الفرنسية إنه التقى خلال زيارته لسوريا، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع.
وأضاف أن موقفه "واضح بشأن ماضي أحمد الشرع"، قائلا: "أعلم أن بعض هذه الجماعات حاربت في القاعدة وداعش (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد كبير من الدول).. لكن في سوريا الجديدة يجب ألا يكون هناك مجال للإرهاب".

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي أنه أرسل رسائل واضحة وحازمة للغاية حول توقعات فرنسا بشأن التحولات السياسية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالمصالح الفرنسية، لا سيما "مكافحة إرهاب داعش ومكافحة الأسلحة الكيميائية".

وكشف الوزير الفرنسي عن تلقيه تعهدات من السلطات الانتقالية في سوريا، بأنها ستستقبل قريبًا بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأعرب نويل بارو عن أمله في أن تسمح السلطات الجديدة بتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، ما يخدم مصالح البلاد والمنطقة وفرنسا ذاتها، معتبرًا أن الفرنسيين "عانوا من عواقب عدم الاستقرار في سوريا، الذي تسبب في واحدة من أكبر موجهات الهجرة لأوروبا، بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب".
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وأردف: "وإذا أردنا منع كل هذه التهديدات فنحن بحاجة إلى سوريا ذات سيادة ومستقرة".
جاء ذلك بعدما التقى الوزير الفرنسي، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين السوريين، خلال زيارة للعاصمة السورية دمشق، أول أمس الجمعة.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، في بيان في وقت سابق، أن "بعثة دبلوماسية ذهبت إلى دمشق في 17 ديسمبر، للتأكيد على استعداد فرنسا للوقوف إلى جانب الشعب السوري، عقب سقوط نظام بشار الأسد. وهذه أول بعثة دبلوماسية فرنسية في دمشق منذ 12 عامًا".
وأوضحت أن البعثة التقت بممثل عينته السلطات الانتقالية، وأخبرته بأن فرنسا تدعم مبادئ ثورة 2011، وتحث على انتقال سياسي سلمي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري، ويحترم حقوق جميع السوريين بما في ذلك النساء والأقليات العرقية والدينية.
ولفت البيان إلى أن البعثة زارت السفارة الفرنسية في دمشق، والتي كانت مغلقة منذ عام 2012، بهدف العمل على إعادة فتح المنشآت الدبلوماسية الفرنسية في سوريا، بناءً على الظروف السياسية والأمنية.
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