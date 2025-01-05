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أردوغان: تمكنا من إبعاد وحدات "حماية الشعب" الكردية عن حدودنا بفضل عملياتنا في شمال سوريا
أردوغان: تمكنا من إبعاد وحدات "حماية الشعب" الكردية عن حدودنا بفضل عملياتنا في شمال سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تمكنت من إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها ذراع حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائمها... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T16:12+0000
2025-01-05T16:12+0000
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وقال أردوغان، خلال كلمة أمام المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا: "حققنا نجاحا كبيرا في استراتيجية القضاء على منبع الإرهاب، واستطعنا إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية ذراع حزب العمال الكردستاني بفضل عملياتنا العسكرية في شمال سوريا".وتابع الرئيس التركي أنه "مع قيام الثورة الشعبية السورية في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خابت آمال قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية بإقامة دولة مستقلة في شمال شرق البلاد".وأضاف: "لا خيار أمام تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي سوى إلقاء السلاح وحل نفسه، ونهاية الطريق تلوح للتنظيم الانفصالي".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الأحد، تحييد 32 مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا و4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكدة أن العمليات العسكرية ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم

أردوغان: تمكنا من إبعاد وحدات "حماية الشعب" الكردية عن حدودنا بفضل عملياتنا في شمال سوريا

16:12 GMT 05.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تمكنت من إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها ذراع حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائمها "تنظيما إرهابيا" عن حدودها خلال عملياتها العسكرية في شمال سوريا.
وقال أردوغان، خلال كلمة أمام المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا: "حققنا نجاحا كبيرا في استراتيجية القضاء على منبع الإرهاب، واستطعنا إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية ذراع حزب العمال الكردستاني بفضل عملياتنا العسكرية في شمال سوريا".

وأشار أردوغان إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل غاراتها الجوية في شمال سوريا والعراق، موضحا أنه تم تحييد 40 قياديا من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خلال عام 2024.

وتابع الرئيس التركي أنه "مع قيام الثورة الشعبية السورية في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خابت آمال قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية بإقامة دولة مستقلة في شمال شرق البلاد".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
السوداني يؤكد جاهزية القوات العراقية لحماية البلاد من أي اعتداء محتمل
12:05 GMT
وأفاد بأن الإدارة السورية الجديدة تبدي موقفا صارما بشأن الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد.
وأضاف: "لا خيار أمام تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي سوى إلقاء السلاح وحل نفسه، ونهاية الطريق تلوح للتنظيم الانفصالي".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الأحد، تحييد 32 مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا و4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكدة أن العمليات العسكرية ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.
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