https://sarabic.ae/20250105/الشيباني-سوريا-الجديدة-ستحظى-بعلاقات-جيدة-مع-المنطقة-يسودها-السلام-والتعاون-المشترك-1096504960.html

الشيباني: سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة يسودها السلام والتعاون المشترك

الشيباني: سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة يسودها السلام والتعاون المشترك

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني، لقاءه مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة، بالعميق والموسع. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T15:47+0000

2025-01-05T15:47+0000

2025-01-05T15:47+0000

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وقال الشيباني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية: "ناقشنا فيه القضايا الأساسية والاستراتيجية، كما شرحنا خارطة الطريق لدينا لإعادة بناء بلدنا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب".وأكد أن "سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيداً عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، فنحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".وأضاف الشيباني، أن "قطر الشقيقة كان لها دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين".وتابع: "نقلنا مخاوفنا للإخوة في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقاً أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، ونجدد مطلبنا للولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة".وختم الشيباني، بالقول إن "المرحلة الحالية بحاجة إلى صدق وتعاون مشترك مع جميع دول المنطقة؛ لبناء سوريا الجديدة، سوريا العدالة والحرية والمساواة، التي يشعر المواطن فيها بالانتماء".وكان وفد رفيع المستوى من الحكومة السورية المؤقتة يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات العامة في أول زيارة رسمية وصل إلى قطر لأول مرة منذ تولي السلطة في سوريا قبل نحو شهر.وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.وأضافت الوكالة أن هذه في أول زيارة رسمية لوفد من الحكومة السورية المؤقتة إلى قطر لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.وكانت الدوحة قد أعلنت استعادة علاقاتها مع دمشق عقب تغيير السلطة في سوريا واستأنفت سفارة قطر بالعاصمة السورية عملياتها في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.كما دعا قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع أمير قطر تميم بن حمد إلى زيارة دمشق رسميا، مؤكدا أن العلاقات ستعود أفضل مما كانت عليه في السابق وأن لقطر أولوية خاصة في سوريا.وكان الشيباني قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه خلال هذا الأسبوع سيتوجه في زيارة رسمية إلى دولة قطر، والإمارات، والأردن، كما أعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة.

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