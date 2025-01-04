https://sarabic.ae/20250104/قطع-للإنترنت-وإطلاق-نار-عشوائيوضرب-وإهانة-ما-الذي-حدث-في-حمص-1096480745.html

"قطع للإنترنت وإطلاق نار عشوائي وضرب وإهانة".. ما الذي حدث في حمص وسط سوريا؟

"قطع للإنترنت وإطلاق نار عشوائي وضرب وإهانة".. ما الذي حدث في حمص وسط سوريا؟

سبوتنيك عربي

تتواصل الحملة الأمنية، التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في محافظة حمص وسط سوريا، لليوم الثالث على التوالي. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T18:32+0000

2025-01-04T18:32+0000

2025-01-04T18:32+0000

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وأكدت مصادر محلية من داخل محافظة حمص في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أنه "تم تسجيل العديد من الانتهاكات من قبل عناصر مسلحة "لم تثبت تبعيتها لأحد"، إذ تم فرض أعمال غير لائقة على الذين تم اعتقالهم، مثل "النباح وإصدار أصوات حيوانات"، والضرب المبرح، والإهانة اللفظية لعناصر مجندين إلزاميا سابقا في الجيش العربي السوري".ونوّهت المصادر بأن "انقطاع الإنترنت المنزلي، وتوقف المحلات التجارية عن العمل ليومين، تسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للأهالي"، مشيرة إلى "توفر الإنترنت عبر البيانات "موبايل داتا" بتغطية سيئة للغاية".وبحسب المصادر، فقد "أسفرت عمليات التمشيط هذه عن توقيف نحو 150 شخصا، منهم قادة أمنيين ومسؤولين في السجون المركزية، وتم اقتيادهم إلى جهات مجهولة، ما أدى إلى مطالبة الأهالي بالكشف عن مصير من تم اقتيادهم".ومنذ يوم الخميس الماضي، أطلقت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، وبالتعاون مع ما يعرف باسم "إدارة العمليات العسكرية"، حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص، تستهدف العديد من أحياء حمص التي يقطن بها الأقليات، كما امتدت الحملة لتشمل العديد من القرى الشرقية لمحافظة حمص "المشرفة ومخرم الفوقاني والتحتاني".

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